Preso il piromane seriale di Bolzano: incendiava i cassonetti della raccolta differenziata

Un piromane seriale è stato identificato a Bolzano dopo aver incendiato numerosi cassonetti in diverse zone della città. Gli incendi, che hanno generato grave allarme tra i cittadini, sono stati appiccati negli ultimi giorni.

Indagini e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano avevano ristretto il cerchio dei sospettati. Nella tarda serata del 6 marzo, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile individuare il responsabile di questi gravi eventi criminali.

Dettagli sugli incendi

Gli incendi hanno avuto come bersaglio cassonetti in plastica per la raccolta di carta e cartone, in particolare in Via della Mendola e in altre vie della città. Le fiamme, divampate rapidamente, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Profilo del sospettato

L’abitazione del sospettato, un 45enne bolzanino disoccupato con precedenti penali legati al consumo di sostanze stupefacenti, è stata perquisita. Le indagini continuano per individuare eventuali altri incendi provocati e per comprendere le motivazioni del gesto.

Provvedimenti delle autorità

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti del sospettato una Misura di Prevenzione Personale, l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Fonte foto: IPA