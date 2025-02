Preso a pugni per uno sguardo tra le strade della movida di Lecce, 21enne in prognosi riservata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito a pugni da due giovani per strada a Lecce. La lite sarebbe stata scatenata da uno sguardo che avrebbe fatto arrabbiare l’aggressore. La vittima è stata ricoverata immediatamente in ospedale con un trauma cranico e facciale. La prognosi rimane riservata.

Aggredito per uno sguardo

Nella serata di sabato 8 febbraio, attorno alle 23:30, si è verificata un aggressione in centro a Lecce, in una delle piazze su cui si affacciano molti locali della movida della città pugliese.

Un giovane di 21 anni sarebbe stato preso a pugni da altri due ragazzi, che si sarebbero offesi per uno sguardo ritenuto di sfida. La vittima è stata colpita al volto ed è caduta a terra tramortita dal pugno ricevuto.

Una volta al suolo, il giovane è stato pestato dai suoi due aggressori a calci e pugni davanti a decine di persone che affollavano il centro della città pugliese il sabato sera.

Le condizioni del ragazzo ricoverato

La presenza di così tanti testimoni ha permesso un rapido intervento dei soccorsi. Sul posto, piazza Santa Chiara, è arrivata un’ambulanza che ha portato il giovane, rimasto vittima del pestaggio, all’ospedale Vito Fazzi.

Qui il 21enne è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dove i medici hanno riscontrato un trauma facciale e un trauma cranico. Al momento la prognosi rimane riservata, ma comunque il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dall’agenzia Ansa, prima di essere attaccato il ragazzo si era seduto sui gradini di accesso del portone di una casa privata che dà su piazza Santa Chiara, tra le zone più centrali di Lecce.

In fuga gli aggressori

Nonostante i molti testimoni, non è stato possibile identificare immediatamente i due aggressori del ragazzo.

I giovani si sono infatti immediatamente dati alla fuga nella folla e per le forze dell’ordine non è stato possibile fermarli in tempo.

La polizia sta indagando sul caso e ha richiesto di visualizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare i due aggressori.