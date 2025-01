Presidio Investors compra l'Hellas Verona per 75 milioni di euro: qual è il fatturato del fondo americano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Con il closing ufficiale, l’Hellas Verona passa al fondo americano Presidio Investors. Il club, valutato 120 milioni di euro comprensivi di debiti, inaugura una nuova era sotto la guida di Italo Zanzi. Presidio, leader nel private equity, si impegna a rafforzare il team, mentre l’ex patron Setti manterrà un ruolo operativo.

L’Hellas Verona passa a Presidio

L’Hellas Verona è ufficialmente nelle mani di Presidio Investors, che ha acquisito il 100% delle azioni dal presidente uscente Setti. La valutazione del club veronese si aggira intorno ai 120 milioni considerando anche una esposizione verso le banche che ammontava a 90 milioni al 30 giugno 2024

Dopo 13 anni di presidenza, Maurizio Setti assume ora il ruolo di Senior Advisor of Football Operations, affiancando il Direttore Sportivo Sean Sogliano.

Fonte foto: ANSA Hellas Verona in campo

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà guidato da Italo Zanzi, ex Ceo dell’AS Roma, che ha espresso il desiderio di rispettare le tradizioni del club veronese, lavorando al contempo per il suo rafforzamento.

Chi è Presidio Investors

Fondato nel 2007 ad Austin, in Texas, Presidio Investors è un fondo di private equity che si distingue per investimenti in settori strategici come media, tecnologia e servizi finanziari. L’azienda ha già una solida presenza in Nord America ed Europa, vantando operazioni di successo in nicchie di mercato.

Christian Puscasiu, Managing Partner di Presidio, ha sottolineato l’entusiasmo per l’acquisto dell’Hellas Verona e il piano di crescita ambizioso che mira a valorizzare il potenziale del club, sia sportivo che economico.

Il fatturato

Il fatturato di Presidio Investors, stimato in circa 1 miliardo di dollari annui, riflette la portata globale delle sue operazioni.

Con una strategia focalizzata su aziende di nicchia, il fondo ha registrato negli ultimi anni una crescita costante, grazie anche all’espansione in settori diversificati e all’apertura a mercati internazionali.