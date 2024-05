Presidenti commissione Maturità 2024 e nomi dei commissari esterni online: dove trovarli

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

L’esame di Maturità 2024 si avvicina. La data di pubblicazione degli elenchi dei presidenti di commissione, cui come ogni anno spetterà la valutazione di decine di migliaia di studenti in tutta Italia, era stata fissata dal Ministero dell’Istruzione per oggi, lunedì 13 maggio (bisognerà aspettare ancora un po’, invece, per conoscere i commissari esterni). Ecco dove trovarli.

Maturità 2024, le commissioni d’esame

Anche quest’anno le commissioni d’esame saranno miste. Saranno quindi formate da 3 professori interni e 4 professori esterni, tra i quali anche il presidente.

Come spiega il sito Skuola.net, sia presidenti che commissari saranno nominati nelle sedi per le quali hanno espresso la propria preferenza. Qualora non sia possibile la nomina nelle sedi indicati in via preferenziale, si procede con la nomina d’ufficio.

L’esame di maturità 2023 presso il liceo Alfieri di Torino

Le materie d’esame esterne, invece, sono già state rese note a gennaio.

Elenchi dei presidenti e dei commissari esterni: dove trovarli

Gli elenchi sono elaborati dal sistema informativo e verranno trasmessi agli Uffici Scolastici Regionali (Usr) per la pubblicazione.

Come spiegato da ilsussidiario.net, non esiste un link univoco dove poter trovare tutti i nomi. Ogni portale degli Usr metterà a disposizione nel corso della giornata di oggi, lunedì 13 maggio, l’elenco con i nomi dei presidenti (con tanto di qualifica). I portali sono consultabili a questo link.

Per conoscere il resto della commissione, tuttavia, occorrerà attendere le prossime settimane, al massimo fino ad inizio giugno.

Per sapere le materie dei commissari esterni scelte dal Ministero, è stato messo a disposizione un motore di ricerca apposito (consultabile a questo link) dove è possibile scegliere tra istituti professionali, istituti tecnici e licei.

Le date dell’esame

Per l’esame di Maturità 2024 le date sono state fissate già da mesi.

Si parte mercoledì 19 giugno alle ore 8.30 con la Prima prova, ovvero il tema di lingua italiana. Seguirà la Seconda prova, giovedì 20 giugno, sempre dalle ore 8.30.

I colloqui orali iniziano invece di norma il lunedì successivo agli scritti, ma vengono gestiti diversamente in base alle singole commissioni d’esame (a differenza delle prime due prove che sono uguali in tutta Italia).