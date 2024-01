Presidente delle Filippine al concerto dei Coldplay in elicottero: cittadini furiosi con Ferdinand Marcos Jr

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr è al centro di una polemica per aver utilizzato un elicottero presidenziale per raggiungere il concerto dei Coldplay a Manila, ricevendo accuse di spreco di denaro pubblico. Nelle Filippine, i cittadini lamentano il caos nel traffico e nella sovraffollata metropolitana, mentre la Sicurezza presidenziale giustifica l’utilizzo dell’elicottero citando l’afflusso senza precedenti di 40.000 persone al concerto.

Il presidente delle Filippine in elicottero al concerto dei Coldplay

L’utilizzo di un elicottero presidenziale per raggiungere il concerto dei Coldplay, in programma a Manila venerdì 19 gennaio, non è andata giù al popolo delle Filippine.

Ferdinand Marcos Jr è stato accusato di fare un uso personale delle risorse pubbliche, quando i fondi potrebbero essere adoperati per affrontare alcuni problemi molto sentiti, su tutti quello dei trasporti con un servizio metro quasi al collasso e la rete stradale sempre più congestionata.

Fonte foto: ANSA

La Sicurezza filippina ha giustificato l’uso dell’elicottero per presunte minacce al Presidente

La giustificazione della Sicurezza presidenziale

La Sicurezza presidenziale ha risposto alle critiche, sostenendo che la Philippine Arena, sede del concerto dei Coldplay, ha registrato un afflusso senza precedenti di 40.000 persone.

L’utilizzo del velivolo, quindi, sarebbe stato determinato dal grande entusiasmo per l’evento, che ha generato complicazioni impreviste nel traffico, presentando una potenziale minaccia per la sicurezza del presidente.

L’attacco dell’attivista

L’attivista Renato Reyes ha attaccato il presidente Marcos Jr in modo molto deciso, parlando di ”un grave insulto a milioni di pendolari filippini”. Reyes ha sottolineato le condizioni della metropolitana di Manila, tristemente nota per avere il primato del peggiore traffico a livello mondiale secondo un sondaggio recente.

Il TomTom Traffic Index 2023 ha recentemente designato Manila come la città con la metropolitana più lenta, secondo un sondaggio condotto su 387 città in 55 paesi. Il rapporto indica che in media occorrono 25 minuti e 30 secondi per coprire una distanza di 10 km nella regione della capitale.

”Siamo di fronte a una tremenda crisi dei trasporti di massa che ha causato un traffico terribile e spostamenti da incubo per la gente comune” ha dichiarato Reyes, dando voce a tanti cittadini esasperati e recentemente colpiti anche da pesanti disastri naturali, come il violento terremoto di inizio dicembre.

La battuta di Chris Martin dei Coldplay

Il problema del traffico nelle Filippine è così risaputo che anche Chris Martin, il cantante dei Coldplay, ha avuto modo di dire alcune battute a proposito, durante il live a Manila.

“Abbiamo visto un po’ di traffico. Penso che il traffico di Manila sia al primo posto nel mondo. Grazie per aver fatto ogni sforzo per essere qui” ha affermato Martin.