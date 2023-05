Prendeva il Reddito di Cittadinanza ma giocava d'azzardo a Lucca: scommessi oltre 320 mila euro in un anno

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sono almeno 30 le persone beccate dalla Guardia di Finanza di Lucca per presunta indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. Tra loro anche un uomo che avrebbe speso oltre 300.000 euro nel gioco d’azzardo. Non è il primo caso legato a questa “doppia attività”.

Spesi oltre 320mila in giochi online euro in un solo anno

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Lucca ha portato avanti un’operazione il cui obiettivo è stato, come altre volte, trovare i cosiddetti furbetti del Reddito di Cittadinanza.

Sono state individuate e segnalate all’autorità giudiziaria 30 persone, ritenute colpevoli di aver incassato indebitamente il RdC per una cifra complessiva di 210 mila euro. Tra loro, anche un caso particolarmente clamoroso.

Un uomo, percettore del reddito, avrebbe effettuato nel solo 2021 giocate su un portale online per un volume totale pari a oltre 320 mila euro. Le attività delle Fiamme Gialle sono state portate avanti tramite verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali dei beneficiari.

In Versilia un’altra “furbetta” del Reddito di Cittadinanza

In passato sono emersi casi simili legati al gioco d’azzardo online: è stato scoperto per esempio che una 37enne campana ha speso oltre 300mila euro in scommesse online, ma a ottobre il tribunale di Avellino l’ha assolta con formula piena perché il fatto non sussiste.

I controlli della Finanza di Lucca hanno fatto emergere altri casi: tra le persone controllate, c’era chi non risiedeva in Italia da almeno 10 anni, come previsto dai requisiti. Altri indebiti percettori avrebbero omesso il loro stato di detenzione domiciliari e precedenti condanne del coniuge convivente negli ultimi 10 anni e molto altro.

Gli illeciti non riguardano solo la città della Toscana. In Versilia, nel comune di Seravezza, i finanzieri hanno beccato un’altra “furbetta” del Reddito di Cittadinanza. La donna lavorava senza contratto in un salone per parrucchiera: percepiva in nero 400 euro e dallo Stato altri 500 mensili.

Cambia tutto per il RdC: arriva l’Assegno di inclusione

Introdotto nel 2019 e grande cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, il Reddito di Cittadinanza è già pronto al pensionamento. Il Governo Meloni ha deciso infatti di sostituirlo con diverse misure, tra cui l’Assegno di inclusione.

Partirà da gennaio 2024 ma non sarà erogato a tutte le persone in difficoltà economica: la nuova misura sarà richiedibile da chi ha la residenza in Italia da almeno 5 anni di cui 2 continuativi, un’ISEE non superiore a 9.360 euro, un reddito familiare inferiore ai 6mila euro o la presenza di persone con disabilità, minori o over 60 nel nucleo familiare.

Il valore del patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non dovrà superare i 30 mila euro e non si potrà possedere un’auto con oltre 1.600 di cilindrata. Il servizio sarà erogato previa richiesta e un primo appuntamento dato entro 120 giorni dalla domanda. Ogni 90 giorni bisognerà ripresentarsi per aggiornare il proprio stato, pena il decadimento del beneficio.