Prende una tv al supermercato, esce senza pagare e aggredisce una guardia: preso a Como grazie alle telecamere

Un uomo di origine tunisina è stato denunciato a Como per tentata rapina e false dichiarazioni. L’episodio si è verificato giovedì 27 febbraio in un supermercato di via Carloni, dove l’uomo ha cercato di rubare merce per un valore di circa mille euro.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 37enne, già noto alle autorità, è stato visto riempire una cesta con vari articoli, tra cui un televisore ultrapiatto e prodotti di cosmetica. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, è stato fermato dalla sicurezza del negozio.

La fuga e l’identificazione

Nel tentativo di sfuggire alla guardia, l’uomo ha reagito violentemente e ha abbandonato la merce, riuscendo a fuggire a bordo di un’auto guidata da un complice. Le volanti della polizia hanno avviato immediatamente una ricerca nella zona, ma senza successo.

Indagini e arresto

Le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e comparazioni fisionomiche, hanno permesso di identificare il responsabile. Il giorno successivo, l’uomo è stato rintracciato in via Anzani e portato in Questura a Como, dove ha fornito false generalità.

Provvedimenti in corso

Le autorità stanno ora valutando ulteriori provvedimenti amministrativi nei confronti del 37enne, irregolare sul territorio e senza fissa dimora.

Fonte foto: IPA