Prende a pugni la compagna in stazione a Bari e picchia il capotreno intervenuto a salvarla: denunciato

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Corre in soccorso di una donna picchiata dal compagno nel mezzo della stazione di Bari e riceve due pugni che gli provocano un trauma cranico. Il 36enne capotreno Vito Carassi ha salvato una ragazza dall’aggressione di un uomo tra l’indifferenza dei presenti alla scena. Lo riporta ‘Ansa’.

L’aggressione

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 ottobre mentre Carassi, capotreno da una decina di giorni, stava staccando dal turno. L’aggressione sarebbe cominciata già davanti all’ingresso della stazione, prima che la donna scappasse all’interno per sfuggire al compagno.

Raggiunta su una banchina dello scalo ferroviario, l’uomo avrebbe continuato a prendere a schiaffi e a pugni la ragazza in lacrime e con il volto insanguinato, davanti agli occhi di una decina di persone che non avrebbero fatto nulla per fermarlo.

Fonte foto: ANSA La stazione centrale di Bari

L’intervento

A quel punto Carassi è intervenuto per fermare l’aggressore, il quale avrebbe detto al capotreno di non intromettersi in quelli che avrebbe definito “affari privati”.

Il 36enne avrebbe cercato di calmare l’uomo e di fare da paciere, ma quando l’aggressore ha capito che Carassi aveva chiamato la polizia gli ha sferrato due pugni, uno in pieno volto e uno in testa. Portato al pronto soccorso, il capotreno, che ha presentato denuncia alla forze dell’ordine, ha ricevuto una prognosi di tre giorni per trauma cranico e lesioni al viso.

Il post della compagna

L’episodio è stato raccontato sui social dalla compagna di Carassi: “Vito ha dei valori, non è omertoso, non si volterebbe mai dall’altro lato – ha scritto – Così ha fatto. Si è messo in mezzo per difendere la ragazza. Davanti agli occhi ignavi di persone che poi pronunciano anche frasi del tipo ‘ancora una donna uccisa’ o anche ‘come si fa nel 2023’”.

“Vito si è messo in mezzo – continua il post – e per salvare la ragazza si è preso due pugni ben assestati in viso e in testa. Venerdì questo ragazzone ha giurato agli occhi della legge di essere un buon capotreno. Posso dirvi che lo sarà sicuramente, perché prima di qualsiasi altra cosa, è una brava, brava, bravissima persona”.