Prende a bottigliate le auto parcheggiate, foglio di via per un 19enne: non potrà tornare ad Ancona per 2 anni

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento ad Ancona. Il ragazzo, di nazionalità italiana, è stato identificato dopo aver danneggiato alcune auto parcheggiate nella zona di Passo Varano. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto da un residente che ha assistito all’atto vandalico.

Identificazione e denuncia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato sorpreso mentre colpiva le auto con una bottiglia di vetro, danneggiando la carrozzeria e i vetri. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno identificato il colpevole e lo hanno condotto in Questura, dove è stato formalmente denunciato. Alla richiesta di spiegazioni sul motivo del gesto, il giovane non è stato in grado di fornire una giustificazione.

Misure di prevenzione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la Polizia ha avviato un’istruttoria per l’emissione di una misura di prevenzione. Questa mattina, è stato emesso un Foglio di Via che impedisce al giovane di accedere al capoluogo dorico fino al 2027. Nonostante la giovane età, il ragazzo risulta avere frequentazioni con pregiudicati, il che ha portato le autorità a prendere provvedimenti restrittivi.

Il giovane, residente in un altro comune, non potrà più accedere ad Ancona per i prossimi anni, come disposto dal Questore.

