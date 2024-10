Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun: perché la scoperta del microRNA è importante

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun, autori della scoperta del microRNA.

L’annuncio del Premio Nobel per la Medicina 2024

Il Premio Nobel 2024 per la Medicina è stato assegnato a due ricercatori statunitensi, Victor Ambros e Gary Ruvkun, per la “scoperta del microRNA e il suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale“.

Si è aperta così la settimana dei Nobel, che ha preso il via lunedì 7 ottobre nel primo dei tre giorni dedicati agli importanti riconoscimenti in campo scientifico: è in programma l’8 ottobre alle ore 11,45 l’annuncio dei vincitori del Nobel per la Fisica, mentre il 9 ottobre è atteso quello dei vincitori del Nobel per Chimica. Nel 2023, i vincitori del Premio Nobel per la Medicina erano stati Katalin Karikò e Drew Wiessman, per le loro ricerche sulle modificazioni dell’RNA.

Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun nella mattinata di lunedì 7 ottobre.

Perché la scoperta di Victor Ambros e Gary Ruvkun è importante

L’Assemblea del Nobel, spiegando perché il premio per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e a Gary Ruvkun, ha detto che la loro scoperta si sta “dimostrando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano“.

Chi sono Victor Ambros e Gary Ruvkun

Victor Ambros ha 71 anni e insegna Scienze naturali alla University of Massachusetts Medical School. Nato nel 1953 negli Stati Uniti d’America, ad Hanover (New Hampshire), ha studiato al Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove è rimasto anche dopo il conseguimento del dottorato. Nel 1985 si è poi trasferito all’Università di Harvard. Dal 1992 al 2007, Ambros ha insegnato nella Dartmouth Medical School e poi alla University of Massachusetts Medical School, dove lavora ancora oggi.

Gary Ruvkun è nato nel 1952 negli Stati Uniti d’America, a Berkeley (California). Insegna genetica all’Università di Harvard. Ruvkun ha conseguito il dottorato all’Università di Harvard nel 1982 e ha poi proseguito il lavoro di ricerca al Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove ha lavorato dal 1982 al 1985. In seguito, Ruvkun è stato ricercatore presso il Massachusetts General Hospital e all’Harvard Medical School, dove insegna al momento.