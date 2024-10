Premio Nobel per l'Economia a James Robinson, Daron Acemoglu, Simon Johnson per l'influenza sulla prosperità

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 14 ottobre l’Accademia reale svedese ha assegnato il Premio Nobel per l’Economia 2024 a James Robinson, Daron Acemoglu e Simon Johnson. Il motivo? I loro “studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità” nei vari Paesi.

Ma chi sono i tre vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2024?

Ecco dove insegnano oggi:

James Alan Robinson, britannico, è nato nel 1960. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1993 all’Università di Yale, oggi insegna a Chicago;

Daron Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul. Ha un dottorato di ricerca conseguito nel 1992 alla London School of Economics and Political Science. Oggi è professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

è nato nel a Istanbul. Ha un dottorato di ricerca conseguito nel 1992 alla London School of Economics and Political Science. Oggi è professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Simon Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito. Dottorato di ricerca 1989 presso il MIT, dove attualmente insegna.

Fonte foto: ANSA Il momento dell’assegnazione del Premio Nobel per l’Economia 2024

Le motivazioni dell’Accademia

Come spiegato dall’Accademia, il Nobel è stato conferito ai tre economisti per i loro studi su come la colonizzazione, introducendo nuovi modelli di società, ha influenzato la prosperità nei Paesi colonizzati.

In sostanza, le loro ricerche aiuterebbero a capire che “le società con un debole Stato di diritto e istituzioni che hanno sfruttato la popolazione non generano crescita o cambiamenti positivi“.

E ancora, aggiunge l’Accademia in una nota:

“Quando gli europei hanno colonizzato grandi porzioni della terra le istituzioni delle società sono cambiate, talora drammaticamente, ma non ovunque nello stesso modo. In alcuni Paesi lo scopo era sfruttare la popolazione ed estrarre risorse a beneficio dei colonizzatori, creando solo benefici di breve termine per chi era al potere: finché il sistema politico garantisce loro il controllo, nessuno crederà alle loro promesse di future riforme economiche”.

Quindi: “In altri Paesi, le potenze coloniali hanno formato sistemi economici e politici inclusivi che nel tempo hanno prodotto società generalmente prospere”.

Quanto hanno guadagnato Robinson, Acemoglu e Johnson

Prima di morire Alfred Nobel scrisse le sue ultime volontà, racchiuse in un testamento che reca la data del 27 novembre 1895.

Chimico, ingegnere, inventore, uomo di affari e filantropo, famoso soprattutto per aver inventato la dinamite, Nobel decise di investire la maggior parte della propria fortuna in una serie di premi in fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace.

Fu così che nacquero i Premi Nobel.

Il riconoscimento economico, quest’anno, è pari a 11 milioni di corone svedesi: circa 950 mila euro.

Chi sono gli altri vincitori più recenti

Nel 2021, il Nobel per l’Economia era andato a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens per gli studi sugli effetti del salario minimo, dell’immigrazione e dell’educazione sul mercato del lavoro.

Nel 2022, invece, il Premio è andato a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig per le ricerche su banche e crisi.

Nel 2023 a ottenere il riconoscimento è stata Claudia Goldin per i suoi studi sul mercato del lavoro femminile.