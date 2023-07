Precipitato elicottero militare in Australia, 4 dispersi: si fermano le esercitazioni con gli Stati Uniti

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’esercitazione militare congiunta tra Australia e Stati Uniti è stata sospesa a seguito di un grave incidente con un elicottero. Il mezzo militare è caduto nei pressi delle coste del Queensland e tutti i membri dell’equipaggio risultano dispersi. Il ministro australiano spera in aggiornamenti positivi.

Incidente elicottero militare

Sabato 29 luglio le operazioni dell’esercitazione militare con gli Stati Uniti in Australia risultano sospese. La decisione è stata presa in seguito allo schianto di un elicottero dell’esercito australiano. A dodici ore dall’incidente Richard Marles, vice primo ministro australiano e ministro della Difesa, ha dichiarato che i quattro membri dell’equipaggio non sono stati ancora ritrovati.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30 (ora italiana 14:30), quando nella zona dell’isola di Hamilton (nella parte settentrionale dello Stato) erano in corso delle esercitazioni. Secondo quanto riportato dal ministro Marles l’elicottero si è schiantato vicino all’isola di Lindeman, poco più a Sud.

Fonte foto: ANSA Elicotteri al poligono d Capo Teulada durante lesercitazione Joint Star 2023 (Sardegna, 22 Maggio 2023)

Esercitazione militare con USA

L’Australia è attualmente teatro dell’operazione “Talisman Saber”, alla quale partecipano anche Giappone, Francia, Germania e Corea del Sud. Sono coinvolti circa 30 mila soldati per testare la logistica su larga scala, il combattimento di terra e altre operazioni terra-acqua.

Di fronte al grave incidente le esercitazioni sono sospese, ma non annullate. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e il segretario di Stato americano Antony Blinken, giunti in Australia per seguire le operazioni, hanno dichiarato che, anche se è un momento difficile “il motivo per cui ti alleni a un livello così alto è in definitiva quello di essere in grado di proteggere la vita”. Al momento non si sa se le esercitazioni riprenderanno (la conclusione era prevista per il 4 agosto).

Mezzi italiani e francesi “problematici”

Gli australiani preferiscono i Black Hawk progettati in America. Queste le dichiarazioni del ministro lo scorso gennaio, mesi prima di un guasto al motore di un mezzo Taipan MRH-90 in volo a sud di Sydney. L’equipaggio in quella occasione ne uscì illeso, ma l’intera flotta è rimasta bloccata per un mese.

I funzionari australiani tornano a lamentarsi oggi per la continua manutenzione dei mezzi della flotta Taipan, siglati MRH90, derivati dall’NH90 e progettato da NHIndustries, azienda francese. Tra i produttori anche Leonardo (azienda italiana). Ora l’Australia vuole cambiare tutti i mezzi. Non un caso nuovo, anche la Norvegia nel 2022 aveva chiesto il rimborso completo.