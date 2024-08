Precipita sugli scogli di Calafuria a Livorno: 20enne grave dopo un volo di almeno 5 metri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un ragazzo di 20 anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato sugli scogli facendo un volo di almeno 5 metri. È successo all’alba a Livorno a Calafuria, dopo una nottata trascorsa in discoteca con gli amici.

Precipita sugli scogli a Livorno

Secondo quanto riporta LaPresse, l’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 8 agosto, a Livorno, nella zona di Calafuria.

Il ragazzo, 20enne di Pisa, è stato trovato verso le 7 riverso sugli scogli, con numerose ferite.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato sugli scogli dopo aver fatto un volo di almeno 5 metri.

I soccorsi: 20enne grave all’ospedale

Immediato l’allarme e la chiamata al 112: sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118, vigili del fuoco, polizia e guardia costiera.

Vista la posizione e le ferite riportate, i soccorritori si sono trovati in difficoltà per trasportarlo in strada fino all’ambulanza.

Come riporta il Corriere Fiorentino, è stato quindi attivato l’elisoccorso che ha recuperato il giovane e lo ha trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa, dove il 20enne è ora ricoverato con traumi su varie parti del corpo.

Cosa è successo: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne aveva trascorso la notte in una discoteca della zona insieme ad alcuni amici.

Poi si era allontanato dal gruppo. Non vedendolo più rientrare, gli amici si sono messi cercarlo, fino alla tragica scoperta, quando lo hanno trovato riverso sugli scogli.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia: il 20enne forse sarebbe scivolato, precipitando di sotto sugli scogli.