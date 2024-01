Precipita in una scarpata ad Altissimo, volo di decine di metri: morto un 58enne, sbalzato fuori dall’auto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un’automobile è precipitata per decine di metri in una scarpata ad Altissimo, nel Vicentino. L’uomo alla guida, un 58enne del posto, è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi, forze dell’ordine sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente.

L’incidente ad Altissimo

È avvenuto intorno alle 11 della mattinata di oggi – domenica 14 gennaio – un incidente nel quale ha perso la vita un uomo, ad Altissimo, comune che fa parte del Parco della Lessinia, nella provincia di Vicenza, in Veneto.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, un’automobile è precipitata in una scarpata all’altezza di via Cero. Il veicolo ha concluso il proprio volo a un centinaio di metri di distanza rispetto al piano stradale, con decine di metri di dislivello.

Fonte foto: Tuttocittà.it Altissimo, comune della provincia di Vicenza nel cui territorio un uomo di 58 anni è morto dopo essere precipitato in una scarpata con la propria automobile

L’automobile sarebbe stata notata da un escursionista di passaggio, che ha visto la Peugeot 207 in fondo alla scarpata e ha poi avvertito soccorsi e forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco di Arzignano (Vicenza), il personale medico del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) 118 e gli agenti della Polizia locale.

Il medico del Suem non ha però potuto far nulla per il conducente, un 58enne del posto, che è stato ritrovato al di fuori dell’abitacolo e che è stato dichiarato morto sul posto.

La salma dell’uomo, dopo il nulla osta del magistrato, è stata recuperata e trasporta fino al piano stradale. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per recuperare l’automobile dalla scarpata. Le loro operazioni di soccorso sono terminate intorno alle ore 14.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti di Polizia hanno poi effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e delle cause che hanno portato alla morte del conducente in seguito all’uscita di strada e al volo lungo la scarpata.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da alcune testate locali, l’auto sarebbe fuoriuscita da una strada agro-silvo-pastorale (strade quindi non adibite al traffico pubblico) utilizzata, soprattutto dai residenti, come scorciatoia fra Molino e Altissimo.

Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente. Si attendono ora i risultati delle indagini delle forze dell’ordine per fare luce sulle cause del sinistro nel quale ha perso la vita il 58enne.