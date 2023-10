Precipita dalla scarpata con l’automobile: i vigili del fuoco recuperano l’auto, morto il conducente 65enne

È finito con la propria vettura in una scarpata, dopo un volo di 8 metri. È morto così Giovanni Michelini, un uomo di 65 anni che potrebbe essere stato vittima di un malore, che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo sul quale viaggiava.

L’incidente a Barga

È avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri – sabato 7 ottobre – l’incidente nel quale ha perso la vita Giovanni Michelini, un uomo di 65 anni finito con la propria automobile in una scarpata in località Vetricia, nel territorio di Barga, comune della Valle del Serchio, in provincia di Lucca, in Toscana.

L’uomo, residente proprio a Barga, avrebbe perso il controllo del mezzo di cui si trovava alla guida, schiantandosi poi nella scarpata sottostante la carreggiata dopo un volo nel vuoto di circa 8 metri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Barga, in provincia di Lucca, dove un 65enne è morto dopo essere precipitato in una scarpata con la propria vettura

L’incidente è avvenuto lungo la strada sterrata che raggiunge San Bartolomeo e poi prosegue fino a San Pellegrino in Alpe. Ad accorgersi dell’accaduto un pastore del posto, che ha prontamente lanciato l’allarme.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono accorsi uomini e mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, con un’ambulanza medicalizzata giunta dalla Misericordia di Castelnuovo, ma i tempi delle operazioni sono stati allungati a causa del luogo dov’è avvenuto l’incidente, isolato e impervio.

È stato difatti necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per raggiungere l’auto ed estrarre il 65enne alla guida, con il personale medico che, nonostante i disperati tentativi di salvare l’uomo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro, e sia la dinamica dell’incidente che le condizioni dell’uomo hanno da subito fatto pensare che all’origine dell’incidente possa esserci un improvviso malore, che ha fatto perdere al 65enne il controllo della propria vettura.

Chi era Giovanni Michelini

La vittima dell’incidente, il 65enne Giovanni Michelini, era un giornalista che si occupava di cultura e intrattenimento, appassionato di arte, musica e cinema. La sua morte improvvisa si andrà tristemente a sommare a tutte quelle avvenute nei fine settimana, con i dati che vengono costantemente aggiornati dall’Asaps, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale.

L’Osservatorio ASAPS, nel primo fine settimana di ottobre (29 settembre – 01 ottobre 2023), ha registrato 33 decessi. Nelle 72 ore, sono stati 10 gli automobilisti deceduti, 17 motociclisti, 2 pedoni, 2 con furgone, 1 autista di pullman e 1 ciclista.

In aumento il numero delle vittime, 33 rispetto ai 25 decessi della settimana precedente. Di queste, 8 avevano meno di 35 anni.