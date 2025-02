Precipita dal terrazzo di una palazzina a Ostia: morto sul colpo a 40 anni, ipotesi di suicidio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Ostia, frazione litoranea di Roma, dove un uomo è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di una palazzina. Ad allertare i soccorsi i residenti, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima, un uomo di circa 40 anni, ha perso la vita sul colpo. Gli investigatori indagano sulle cause, senza escludere l’ipotesi di suicidio.

Uomo precipitato dal quinto piano a Ostia

L’episodio si è verificato la sera di venerdì 31 gennaio in via della Santabarbara, nella zona di Nuova Ostia, nei pressi del lungomare ovest.

Il dramma si è consumato intorno alle 21. L’uomo di 41 anni sarebbe caduto dal terrazzo condominiale situato al quinto piano della palazzina, per ragioni ancora da accertare.



L’episodio è avvenuto in via della Santabarbara, nella zona di Nuova Ostia, Roma

La dinamica e l’ipotesi di suicidio

I residenti della zona dei Cento Villini, sconvolti dall’accaduto, hanno subito allertato i soccorsi, ma l’intervento tempestivo del 118 non è servito a salvargli la vita.

Sul posto sono infatti arrivati rapidamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti del X Distretto Lido di Roma, insieme al magistrato competente.

Le motivazioni dietro all’episodio

Immediatamente è stato dato avvio alle indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente, che in base a determinati elementi farebbe ipotizzare la pista del gesto volontario.

In particolare, come riportato da Canale 10, alcuni conoscenti avrebbero riferito che la vittima aveva avuto difficoltà legate alla salute mentale in passato.

Le indagini successive hanno permesso di appurare, inoltre, che fosse seguito dal Centro di Igiene Mentale della Asl. Tuttavia, non è ancora chiaro se questi aspetti abbiano avuto un ruolo nella tragica fine e gli investigatori non escludono altre ipotesi sulle cause del decesso.

L’aggressione dei pitbull a Ostia

Si tratta del secondo episodio grave di cronaca avvenuto a Ostia in poche ore, dopo il caso del 29enne ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Grassi dopo essere stato attaccato dai suoi due pitbull nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio.

L’aggressione è avvenuta nell’abitazione del 29enne in via Domenico Baffigo, mentre dormiva. Le urla hanno allertato i vicini, che hanno chiamato i soccorsi.

Il giovane ha riportato profonde ferite agli arti, ma nessuna lesione agli organi vitali. I due cani, ancora accanto a lui all’arrivo della polizia, sono stati trasferiti al canile della Muratella per valutazioni comportamentali.

Le cause dell’attacco restano incerte, con ipotesi che vanno dallo stress da cattività ad altri fattori ambientali.