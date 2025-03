Prato, rapina e botte a un addetto alla sicurezza: arrestati due ventenni, uno bloccato con il taser

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Prato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto il 27 febbraio nei pressi di un parcheggio retrostante un esercizio commerciale, quando un poliziotto fuori servizio è intervenuto per fermare l’aggressione.

Intervento decisivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operatore di polizia, libero dal servizio, ha notato due giovani, apparentemente nordafricani, mentre colpivano con schiaffi e pugni un uomo, poi identificato come l’addetto alla sicurezza del negozio. L’agente è intervenuto prontamente, interrompendo l’aggressione e inseguendo uno dei due aggressori che tentava la fuga con uno zaino contenente la refurtiva.

Arresto e misure cautelari

Dopo una colluttazione, l’aggressore è stato bloccato grazie anche all’uso del taser da parte degli agenti. Nel frattempo, l’altro rapinatore è stato trattenuto dalla vittima fino all’arrivo di un secondo equipaggio di polizia. Entrambi i fermati, noti pregiudicati di 24 e 21 anni, sono stati identificati e portati in ufficio per ulteriori accertamenti.

Conseguenze legali

In ufficio, i due sono stati interrogati insieme ai testimoni e alla vittima della tentata rapina. È emerso che avevano rubato articoli sportivi per un valore di circa 400 euro e aggredito l’addetto alla sicurezza per garantirsi la fuga. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il divieto di dimora a Prato e provincia. Inoltre, sono stati emessi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale e un decreto di espulsione per uno dei due.

