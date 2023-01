Pozzuolo Martesana, paura per un 90enne investito da un'auto: le condizioni sono molto gravi

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un 90enne è stato investito a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, e per questo è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso. Le condizioni dell’anziano, dopo un primo codice giallo, si sono presentate più gravi delle prime stime e per questo il 90enne è stato trasportato in ospedale con codice rosso.

90enne investito da un’auto, cos’è successo

Secondo le prime ricostruzioni pubblicate da ‘Prima La Martesana’ e ‘Il Giorno’, il 90enne stava camminando lungo via Peregrosso quando, intorno alle 15:45, sarebbe stato investito da un’auto in corsa.

Inizialmente la Centrale Operativa della Croce Bianca di Melzo ha inviato sul posto un’ambulanza con codice giallo, ma le condizioni del 90enne si sono presentate più gravi di quanto stabilito dalle prime stime.

Fonte foto: TuttoCittà Pozzuolo Martesana (Milano), un 90enne è stato investito da un’auto. Le sue condizioni sono molto gravi

Per questo la Centrale Operativa ha convertito il codice da giallo a rosso. Per il momento non è dato sapere se il conducente dell’auto che avrebbe investito l’anziano sia stato individuato e identificato.

L’anziano è in gravi condizioni

Il mezzo di soccorso della Croce Bianca è arrivato in via Peregrosso seguito dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni lombarda Adda Martesana, che ha gestito il flusso del traffico.

Per le condizioni dell’uomo, i soccorritori della Croce Bianca hanno trasportato l’anziano fino al campo sportivo di via Torino, dove li attendeva l’eliambulanza del 118. Il 90enne è stato quindi trasferito con codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini

Gli agenti della polizia di Bellinzago sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per il momento si mantiene lo stretto riserbo.

