Possibile crisi di governo, Renzi su Conte: "Un clown che non fa più ridere". Parole pesantissime

Sono giorni difficili per l’esecutivo. Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la nota a sorpresa di Silvio Berlusconi con cui il fondatore di Forza Italia ha chiesto una verifica di governo. Il leader della Lega Matteo Salvini si è poi accodato alla richiesta dell’ex premier azzurro.

Il governo sta per cadere? La posizione di Giuseppe Conte e dei parlamentari dell’M5S

Sulla posizione di Giuseppe Conte e dei suoi parlamentari del Movimento Cinque Stelle si è a lungo discusso: giovedì ci sarà il voto al Senato sul Dl Aiuti, contenente misure su Superbonus e cessioni, Reddito di Cittadinanza, bollette, etc. Sul provvedimento, che vale 14 miliardi di euro, l’esecutivo porrà la fiducia, ma il presidente dell’M5S ha difeso la scelta dei pentastellati di non votarlo alla Camera.

“Questione di coerenza e linearità”, così l’avvocato di Foggia. Il decreto legge, che va convertito in legge dal Parlamento entro venerdì, è passato alla Camera nonostante gli esponenti del Movimento siano usciti dall’Aula. Ora si annuncia battaglia al Senato.

Mario Draghi al capolinea? L’eventuale uscita di scena mentre va avanti la guerra in Ucraina e galoppa l’inflazione

La politica è insomma in agitazione. Il governo scricchiola mentre continua la guerra in Ucraina e l’inflazione galoppa. Numericamente non consistente quanto gli altri partiti che sostengono la maggioranza, la posizione di Italia Viva, di cui è alla guida Matteo Renzi, non ha ricevuto la stessa copertura mediatica.

Sorprendono invece le parole dell’ex sindaco di Firenze su Giuseppe Conte. Tra i due non può correre buon sangue (infatti fu lo stesso Renzi a innescare la crisi che portò alla caduta di Conte e all’arrivo di Draghi), però le parole utilizzate dal primo nei confronti del secondo stavolta sono davvero pesanti.

Cosa ha detto Renzi su Giuseppe Conte: sconvolgenti le parole del leader di Italia Viva

“Giuseppe Conte è come quei clown che non fanno più ridere, alla fine della carriera. Sta imponendo il suo narcisismo e la sua presenza in tutti i canali senza offrire una sola soluzione ai problemi del Paese”. Così Matteo Renzi nel corso della presentazione al teatro Parenti di Milano del libro di Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia.

Il presidente dell’M5S Giuseppe Conte.

“Al clown che non fa più ridere, Conte, dico: se hai qualcosa da fare falla. Io so come si fa, si fanno ritirare i ministri. Sono orgoglioso di aver ritirato i ministri per mandare a casa Conte e portare Draghi”.

“Draghi in questo momento è il nostro ombrello di credibilità internazionale. Se i 5 Stelle hanno qualcosa da dire lo facciano, altrimenti la smettano con questa tarantella indecorosa”, ha concluso il capo di Iv.