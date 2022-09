Porto Empedocle, picchia il suo cane in spiaggia e viene azzannato: grave un 35enne

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un uomo di 35 anni è stato attaccato dal suo stesso cane mentre si trovava in spiaggia ed è finito ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’episodio ha avuto luogo a Porto Empedocle, presso il lido Marinella, nella giornata di domenica 4 settembre. Numerosi i bagnanti che hanno assistito alla scena.

Cane azzanna il suo padrone in spiaggia: cosa è successo

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dell’accaduto, l’animale avrebbe azzannato il suo padrone in diverse parti del corpo. Si tratta di un cane di razza chow chow, di piccole dimensioni.

Dalle indiscrezioni pare che il 35enne lo avesse picchiato, provocando così improvvisamente la sua violenta reazione.

Quando il 35enne è stato attaccato dal suo cane si trovava nel lido Marinella di Porto Empedocle

Come riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, ad accertare la dinamica del fatto sono stati gli agenti di polizia del commissariato ‘Frontiera’, giunti sul posto nonostante fossero impegnati nel servizio di sicurezza per i festeggiamenti in onore di San Calogero.

Per capire cosa abbia scatenato la furia del cane le forze dell’ordine hanno sentito vari testimoni sulla spiaggia, i quali hanno riferito quanto visto.

Il ricovero in ospedale

A lanciare l’allarme e richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati proprio alcuni bagnanti. Subito dopo essere stato azzannato, l’uomo ha iniziato a sanguinare vistosamente.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, che ha prestato le prime cure. Tuttavia è stato necessario anche l’intervento di un elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale.

Il velivolo è atterrato in spiaggia e dopo aver caricato il 35enne, che versava in gravi condizioni, lo ha trasferito presso l’ospedale Civico di Palermo.

La denuncia per maltrattamento di animali

In seguito a quanto accaduto nel lido Marinella di Porto Empedocle, secondo quanto reso noto dal ‘Corriere della Sera’ l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha inviato alla procura di Agrigento una denuncia nei confronti dell’uomo per maltrattamento di animali.