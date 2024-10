Portafoglio digitale IT Wallet in Italia è obbligatorio? Come attivarlo su app IO, come funziona, a cosa serve

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Cambia tutto per quanto concerne la gestione di documenti e carte: arriva in Italia l’IT Wallet, il portafoglio digitale all’interno del quale sarà possibile racchiudere, in formato digitale, diverse tipologie di attestati, certificati e documentazioni. Ecco come funziona e tutte le informazioni utili su questo nuovo strumento, accessibile mediante app IO.

Il portafoglio digitale arriva in Italia

L’Italia è il primo Paese ad ufficializzare il cosiddetto IT Wallet, il portafoglio digitale che permetterà di archiviare in formato digitale documenti di diverso genere, che saranno dunque accessibili tramite cellulare.

Oltre alla patente e alla tessera sanitaria, all’interno del portafoglio digitale si potranno inserire anche documenti, per esempio quelli tra privati e aziende. L’obiettivo è infatti estendere il portafoglio a quanti più documenti possibili: entro il prossimo anno, si potranno integrare certificati, ISEE, titoli di studio e molto altro ancora.

Fonte foto: 123RF

Grazie all’IT Wallet, i documenti saranno disponibili sullo smartphone tramite app IO

Nel nostro Paese, 50.000 utenti potranno iniziare ad utilizzarlo durante la fase di sperimentazione, che partirà il prossimo 23 ottobre.

Successivamente, la sperimentazione verrà estesa ad un milione di italiani, per poi procedere con la messa in funzione definitiva per tutti.

IT Wallet su app IO: come funziona

Per poter utilizzare il portafoglio digitale sarà necessario utilizzare l’app IO. L’applicazione verrà infatti dotata di una nuova sezione destinata ad ospitare l’IT Wallet, il quale sarà accessibile mediante verifiche di sicurezza di tipo doppio.

Sarà cioè richiesto l’inserimento di un’OTP oltre che un nome utente e una password per accedere ai documenti.

Se, poi, si tratta di dati sensibili, allora verrà richiesta una verifica di sicurezza di livello 3, confermando la propria identità con SPID o CIE.

Una volta effettuata l’autenticazione, sarà possibile caricare, direttamente sull’app IO, documenti, abbonamenti e altri certificati.

È obbligatorio?

L’IT Wallet è uno strumento pensato per semplificare la vita dei cittadini. Al momento, esistono infatti molteplici strumenti per poter accedere alla documentazione e ai certificati accessibili mediante il portafoglio digitale.

È cioè necessario utilizzare SPID, CIE o altri strumenti analoghi: il nuovo portafoglio digitale, invece, consentirà di accedere a diverse funzioni utilizzando un unico strumento.

In ogni caso, per ora, l’utilizzo di questo strumento di semplificazione, che sarà gratuito per tutti, non è obbligatorio.