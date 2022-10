Ponte 1° novembre, 12 milioni di italiani in viaggio: le mete più ambite tra Italia ed estero

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ottobre volge al termine e con l’arrivo dell’ultimo weekend del mese si avvicina anche il ponte del 1° novembre che consentirà a milioni di italiani di prendersi una pausa, chiudere le valigie e partire alla volta del relax per qualche giorno. Con lunedì 31 ottobre in mezzo tra il fine settimana e il festivo del martedì, infatti, quasi 12 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in viaggio, con un giro d’affari stimato di circa 3,45 miliardi di euro.

Ponte 1 novembre, dove vanno gli italiani

A svelare i dati sui vacanzieri del ponte del 1° novembre 2022 è stata Federalberghi, che in una recente indagine ha sottolineato che saranno circa 11 milioni e 757mila gli italiani che si metteranno in viaggio, ovvero quasi il 20% della popolazione. Dall’indagine emerge un dato chiaro: il 95,9% resterà in Italia, mentre solo il 4,1% andrà all’estero.

Nello specifico, il 71,5% di chi resterà in Italia, rimarrà nella stessa regione di residenza e sceglierà in primis le località d’arte (25%), la montagna (21,7%) e il mare (20,9%). L’82.7%, si legge nell’indagine, è stato condizionato nella scelta della meta soprattutto in relazione agli effetti del caro energia scaturiti dalla guerra in Ucraina.

Le mete più ambite del ponte

Seppur in percentuale ridotta, il 4,1% dei partenti, c’è chi varcherà i confini per andare a visitare altri Paesi europei. Per chi andrà all’estero, le mete più ambite saranno le grandi capitali europee (68,2%), le località di mare (13,7%) e la montagna (4,5%). Ma ci sarà anche chi andrà oltre l’Europa, per visitare altre città (13,6%).

La maggioranza degli intervistati (59.5%) ha scelto di andare in vacanza per il ponte di Ognissanti inseguendo il relax, mentre un consistente 31,2%, probabilmente anche come conseguenza degli aumenti del prezzo dei carburanti, dell’energia e dei beni di prima necessità, ha deciso di utilizzare questo ponte lungo per raggiungere i propri familiari.

Quanto spenderanno gli italiani per il ponte

Per gli oltre 11 milioni di italiani pronti a partire per il ponte è anche arrivato il momento di mettere mano al portafoglio. Per chi resterà in Italia, secondo quanto riferito nell’indagine di Federlaberghi, la spesa complessiva sarà di circa 389 euro, di gran lunga inferiore a quella per i viaggi all’estero (694 euro).

Il giro di affari complessivo, come detto, è di circa 3,45 miliardi di euro ed è in aumento del 9.2% rispetto al 2021.