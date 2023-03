Polpo trascina in mare un cucciolo di cane a Palinuro davanti ai soccorritori: cosa è successo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un polpo ha trascinato in mare un cucciolo di cane che ha perso la vita in acqua. È successo mercoledì 22 marzo in provincia di Salerno, precisamente a Palinuro. Mentre il cucciolo stava passeggiando con la sua proprietaria sul molo, sarebbe caduto in acqua in una zona considerata impervia. Il cane, infatti, nonostante i tentativi di risalire non ci sarebbe riuscito. Poi, improvvisamente l’arrivo del polpo che lo avrebbe trascinato in mare. Ma i soccorritori spiegano cosa è accaduto veramente.

Il cucciolo di cane caduto in mare a Palinuro

La storia sta facendo il giro del web, incuriosendo molti utenti sorpresi per l’aggressività mostrata dal polpo ai danni del cucciolo di cane.

Durante una normale passeggiata sul molo di Palinuro con la sua proprietaria, il cucciolo sarebbe caduto precipitando in acqua.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Palinuro, in provincia di Salerno, dove un polpo ha trascinato in acqua un cane

Il cane di piccola taglia avrebbe tentato di salvarsi, ma non ce l’avrebbe fatta. Il punto in cui è precipitato in mare, infatti, era difficile da risalire a causa della grandezza dei frangiflutti presenti.

L’allarme dei passanti per il cane finito in acqua

I lamenti del cane hanno subito attirato l’attenzione di alcuni passanti che transitavano sul molo di Palinuro.

Anche loro, però, hanno avuto difficoltà a far risalire il cucciolo a causa degli scogli presenti in quella zona portuale. Nessuno, quindi, è riuscito a tirarlo fuori.

La situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto per tentare di salvare il cucciolo precipitato in mare.

Ma anche questi soccorsi si sono rivelati inutili. Al momento del loro arrivo, infatti, il cucciolo di cane sarebbe stato trascinato in mare da un polpo.

Il tutto sarebbe durato pochi secondi, provocando la morte del cane per annegamento.

Ma il cane era già annegato prima che arrivasse il polpo

La vicenda di Palinuro, dove l’estate scorsa due cani hanno salvato cinque ragazzi in pedalò, è stata approfondita da ‘Tgcom24’.

La redazione, infatti, ha contatto il capo dei vigili del fuoco chiedendo spiegazioni. Ne è emersa una versione diversa da quella circolata nelle prime ore.

Secondo la ricostruzione fornita, il cane sarebbe già morto quando sono arrivati i vigili per tentare di salvargli la vita. La morte, quindi, è stata probabilmente causata dall’annegamento e dagli sforzi fatti per tentare di uscire dall’acqua.

Il polpo, invece, sarebbe entrato in gioco in un secondo momento quando ormai il cucciolo aveva perso la vita.

In particolare, i vigili hanno raccontato che il polpo ha trascinato in mare il cane quando ormai aveva già perso la vita. Questo ha impedito di recuperare la carcassa, ma non avrebbe causato la morte del cane di Palinuro.