Poliziotto fuori servizio spara e uccide un uomo a Crotone: agente gravissimo, si indaga sulla dinamica

Un poliziotto fuori servizio ha ucciso un uomo a Crotone, nel quartiere Lampanaro, dopo essere stato coinvolto in una violenta colluttazione. La vittima è Francesco Chimirri, un pizzaiolo di 44 anni, residente a Crotone e noto su TikTok. Secondo le prime ricostruzioni, l’agente stava uscendo di casa per recarsi al lavoro quando ha notato un’auto sospetta con tre uomini a bordo. Nonostante fosse in borghese, ha deciso di fermarli per un controllo. Tuttavia, due degli occupanti sono scesi dal veicolo armati di spranghe e manganelli, colpendo violentemente l’agente.

Crotone, poliziotto uccide un uomo dopo un inseguimento

La dinamica degli eventi non è del tutto chiara. Stando alle prime ricostruzioni, un poliziotto in borghese, che si stava recando al lavoro in Questura, ha fermato un’auto sospetta con tre uomini a bordo.

Quando ha chiesto loro di esibire i documenti, due degli occupanti sono scesi dal veicolo impugnando spranghe e manganelli, aggredendo violentemente l’agente.

Carabinieri e 118 nel quartiere Lampanaro di Crotone

Nonostante si fosse qualificato, i due uomini hanno continuato a colpirlo, costringendolo a reagire. Temendo per la propria vita, l’agente ha estratto la pistola d’ordinanza e ha sparato, colpendo a morte Francesco Chimirri.

L’aggressione al poliziotto

Il complice, vedendo il compagno agonizzante a terra, è risalito in auto con l’autista ed entrambi sono fuggiti. Sul posto sono poi accorsi anche alcuni familiari della vittima che, in preda alla rabbia, hanno aggredito il poliziotto.

Lo avrebbero colpito ripetutamente, persino mentre veniva soccorso dai paramedici del 118, lasciandolo gravemente ferito.

L’agente, che ha riportato gravi ferite tra cui la frattura della mandibola e la perdita di alcuni denti, è stato ricoverato all’ospedale di Crotone. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

La pista dell’incidente stradale

Con il passare delle ore si è fatta avanti anche una seconda ipotesi sui fatti di Crotone: ci sarebbe un incidente stradale alla base della discussione tra l’agente e il 47enne Chimirri.

Secondo questa pista investigativa, il poliziotto, a bordo della sua auto Peugeot 208, stava percorrendo una strada nel centro di Isola Capo Rizzuto, quando la Dacia Duster sulla quale viaggiava quest’ultimo insieme a un’altra persona ha urtato quella del poliziotto provocando la rottura di uno specchietto laterale. Da lì sarebbe nato il diverbio finito in tragedia.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini sono affidate al Nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone, coordinati dal pubblico ministero che ha già effettuato un sopralluogo nel quartiere Lampanaro.

I carabinieri e la polizia hanno avviato un’intensa caccia all’uomo, anche con l’ausilio di elicotteri, per rintracciare i due fuggiaschi.

La pistola utilizzata per uccidere Chimirri è stata trovata sull’asfalto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti.