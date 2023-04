Poliziotto aggredito a Palermo dall'uomo che aveva arrestato tempo prima: coltellate in mezzo alla strada

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Voleva vendicarsi del poliziotto che poche settimane prima lo aveva arrestato. Così si è appostato e non appena ne ha avuto l’occasione l’ha aggredito alle spalle con un coltello. I protagonisti di questa drammatica storia sono un un uomo originario della Costa d’Avorio e un poliziotto in servizio al commissariato Centro di Palermo.

Poliziotto aggredito dall’uomo che aveva arrestato

Il fatto è avvenuto sabato 29 aprile nel quartiere Kalsa. Il poliziotto si trovava in compagnia dei genitori perché libero dal servizio. Vedendo avvicinarsi l’ivoriano armato di coltello la madre dell’agente si è messa a urlare.

L’uomo si è voltato istintivamente un attimo prima che un fendente lo raggiungesse all’addome. Mentre lo colpiva l’ivoriano urlava e inveiva contro la sua vittima.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso la zona dell’aggressione: piazzetta Kalsa. L’accoltellatore è poi fuggito a est verso il giardino del Foro Italico.

Coltellate anche contro un passante

Un passante ha assistito alla scena ed è immediatamente intervenuto in soccorso dell’agente. Anche lui è stato ferito a coltellate.

L’aggressore si è poi dato alla fuga a piedi, ma la sua corsa è stata breve: è stato disarmato e arrestato ai giardini del Foro Italico, a poche decine di metri da piazza Kalsa, dagli agenti di una volante.

Il cittadino ivoriano covava rancore nei confronti di quell’agente che lo aveva arrestato a marzo. Rimesso subito in libertà, lo straniero si era imbattuto per caso nel poliziotto per le vie della città e lo aveva riconosciuto.

Così aveva preso a pedinarlo per studiarne le abitudini. Qualche giorno prima dell’aggressione gli aveva anche squarciato le gomme della macchina.

Poliziotto e agente sono stati ricoverati, rispettivamente, negli ospedali Civico e Buccheri La Ferla. Nessuno dei due è in condizioni gravi. Sulla testa dello straniero pende l’accusa di duplice tentato omicidio.

Solidarietà dal sindacato

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà al collega poliziotto e al cittadino, intervenuto in sua difesa, feriti in seguito all’aggressione di un cittadino ivoriano, nella zona della Kalsa, a Palermo”. Così ha dichiarato il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese.

“Questo è un fatto gravissimo – ha aggiunto Pianese – in cui si è sfiorato un duplice omicidio. Ribadiamo perciò con determinazione l’urgenza di restituire alle norme penali il potere di deterrenza che nel nostro Paese sembra essersi perso: nessuno può commettere un crimine come questo contando di poterne uscire senza conseguenze e pene esemplari”.