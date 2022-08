Poliziotti picchiano un uomo steso a terra in Arkansas: il video della brutale violenza è virale

Nuova polemica negli Stati Uniti: al centro della bufera ci sono di nuovo le forze dell’ordine e l’eccessivo uso della forza. Due anni dopo il caso George Floyd, ora a far discutere è il video virale di tre poliziotti che picchiano un uomo già bloccato a terra.

Non c’è voluto molto prima che le immagini, filmate da un passante, finissero in rete e venissero riprese da giornalisti e testate estere. La vicenda arriva dallo Stato dell’Arkansas, dove tre poliziotti sono stati filmati durante un arresto.

I fatti risalgono a domenica 21 agosto, fuori da un minimarket nella contea di Crawford. Il sospettato, identificato come il 27enne della Carolina del Sud Randal Worcester, è stato bloccato perché ricercato per minacce ad un impiegato di una stazione di servizio.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo è stato identificato fuori dal market di Mulberry e avvicinato: avrebbe cercato di attaccare gli ufficiali e da qui sarebbero scattate le “maniere forti”.

Le fonti estere riferiscono che il sospettato si sarebbe dimostrato inizialmente collaborativo, poi gli agenti sono stati costretti a bloccarlo a terra. Una misura standard, di per sé, ma le cose sono precipitate velocemente.

Come si vede nel video, condiviso su Twitter anche dal giornalista Mitchell McCoy, una volta steso a terra l’uomo viene brutalmente picchiato dai tre poliziotti che lo sovrastano. Uno in particolare, sulla sinistra, gli sferra ripetuti pugni sulla testa. Il terzo sulla destra, invece, ginocchiate.

Di seguito il video della violenza avvenuta in Arkansas: attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022