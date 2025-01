Poliziotti aggrediti al Quarticciolo a Roma durante un controllo anti-droga, accerchiati da 20 persone

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcuni poliziotti sono stati aggrediti nel quartiere di Quarticciolo, a Roma, da una ventina di persone armate di spray urticante. Gli agenti stavano eseguendo un controllo, durante il quale avevano sorpreso una due individui a vendere sostanze stupefacenti. 11 aggressori sono stati arrestati, uno è fuggito ma è stato rintracciato e fermato il giorno successivo.

L’aggressione ai poliziotti

Il 16 gennaio una pattuglia della polizia è stata aggredita nel quartiere Quarticciolo di Roma. Gli agenti avevano fermato due persone, un uomo e una donna, mentre vendevano sostanze stupefacenti.

L’uomo si è opposto all’arresto, colpendo i poliziotti con dei calci. Nel frattempo la pattuglia è stata accerchiata da una ventina di persone, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

Gli aggressori hanno iniziato a spruzzare spray urticante contro gli agenti, permettendo all’uomo di fuggire.

Gli arresti tra gli aggressori

La polizia ha arrestato subito dopo l’aggressione 11 persone, tra cui anche la donna originariamente fermata dagli agenti che stavano eseguendo il controllo.

Cinque degli arrestati, 4 di nazionalità marocchina e uno tunisina, sono risultate non in regola per quanto riguarda il permesso di soggiorno sul territorio nazionale e sono stati mandati al Cpr di Bari per il rimpatrio.

Il giorno successivo all’aggressione, il 17 gennaio, anche l’uomo che era riuscito a fuggire è stato arrestato, con l’aiuto degli agenti del commissariato Prenestino. Si tratta di un tunisino di 25 anni.

Le reazioni di sindacati e politici

Il sindacato di polizia Siulp ha espresso vicinanza agli agenti aggrediti definendoli: “Vittime di un vile attacco che testimonia la crescente difficoltà di operare in quartieri dove la legge sembra essere sostituita da dinamiche di criminalità organizzata e intimidazione collettiva.”

Anche il presidente della regione Francesco Rocca ha commentato la vicenda: “Un agguato inqualificabile e intollerabile quello avvenuto al Quarticciolo, dove alcuni agenti di polizia, nel corso di un controllo antidroga, sono stati aggrediti da un branco di 20 persone” ha detto il governatore.

“Dobbiamo riportare sicurezza e legalità non soltanto al Quarticciolo, ma anche negli altri quartieri più complicati di Roma, coniugando sicurezza e recupero sociale. Il modello deve essere quello di Caivano, come già previsto dal Governo” ha poi continuato.