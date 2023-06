Poliziotta uccisa a colpi di pistola a Roma in zona San Basilio: il killer trovato morto, si sarebbe suicidato

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Spari in strada a Roma nel quartiere San Basilio. Una poliziotta è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire, mentre era libera dal servizio. Sul posto la polizia. Il killer in fuga è stato ritrovato morto poco dopo, si sarebbe suicidato. L’agente prestava servizio alla Camera dei Deputati.

Poliziotta uccisa a colpi di pistola

L’omicidio è avvenuto nella mattinata di giovedì 1 giugno alla periferia est di Roma, nel quartiere di San Basilio. Secondo quanto riporta Adnkronos, il corpo privo di vita della poliziotta è stato ritrovato a terra nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò. Inutili i soccorsi.

A chiamare la polizia sarebbe stato un vicino di casa della donna, dopo aver sentito esplodere dei colpi di pistola. Ancora tutte da chiarire la dinamica e le circostanze del delitto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio nella zona di San Basilio a Roma

Il killer in fuga trovato morto

Secondo quanto emerso, a sparare alla donna sarebbe stato un uomo al volante di un’auto di colore bianco che si è poi dato alla fuga. Sulle sue tracce gli agenti del commissariato San Basilio e della Squadra mobile di Roma. Ignoto al momento il movente dell’omicidio.

Secondo quanto riporta Repubblica, l’uomo è stato ritrovato morto poco dopo all’interno di un’auto in un parcheggio in via Nino Tamassia, vicino al luogo dell’agguato. Si sarebbe suicidato.

L’omicidio

Secondo quanto riporta il Messaggero, dei testimoni avrebbero visto arrivare un’auto davanti al palazzo dove viveva l’agente uccisa: a bordo un uomo che avrebbe sparato tre colpi di pistola verso la donna, quindi la fuga.

I vicini hanno subito chiamato i soccorsi, ma all’arrivo del 118 e della polizia per la donna non c’era più nulla da fare.