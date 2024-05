Polizia spara a una donna armata di coltello a Colonia dopo l'allarme lanciato dai passanti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giornata terribile in Germania. Venerdì 31 maggio, dopo l’attentato a Mannheim ai danni dell’attivista di estrema destra Michael Stürzenberger, la polizia ha aperto il fuoco a Colonia, sparando contro una donna armata di coltello. Al momento non si hanno informazioni sulle sue condizioni. Gli agenti sono intervenuti in seguito a un allarme lanciato dai passanti.

Ricoverata la donna colpita

Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, citato da LaPresse, la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale.

Non sarebbero però state rivelate le sue condizioni. Di contro, nessuno degli agenti sarebbe invece rimasto ferito.

Paura in Germania, da Mannheim a Colonia

L’episodio della donna armata di coltello a Colonia ha fatto sprofondare l’intera Germania nella paura.

Poche ore prima, a Mannheim, Michael Stürzenberger – attivista di estrema destra – era stato accoltellato da un ragazzo, probabilmente per le sue posizioni anti-Islam.

Nell’attacco, un agente è stato colpito dalla lama alla schiena.

Anche in quel caso, i poliziotti hanno sparato all’aggressore: al momento non si hanno notizie delle condizioni delle persone coinvolte.