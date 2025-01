Polizia insegue un latitante usando Google Maps, ma finisce fuori strada: agenti traditi dal navigatore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un’operazione delle Forze dell’ordine nello stato indiano di Assam si è trasformata in un fallimento a causa di un errore del navigatore. Seguendo Google Maps, 16 poliziotti sono finiti fuori strada, entrando in un’altra giurisdizione. Il malinteso ha scatenato una serie di eventi che ha portato scontri, feriti e arresti imprevisti.

Polizia finisce fuori strada

L’operazione segreta della Polizia era stata pianificata con cura: 16 agenti in abiti civili per catturare un latitante nascosto in una piantagione di tè nell’Assam. Per velocizzare la missione, il comandante ha deciso di affidarsi al navigatore di Google Maps.

Invece di portarli verso l’obiettivo, il dispositivo li ha guidati al di fuori della loro giurisdizione, conducendoli nel distretto di Mokokchung, nel Nagaland.

Poliziotti finiscono nel luogo sbagliato: picchiati e imprigionati

Convinti di essere nel luogo giusto, gli agenti hanno avviato il blitz. Si sono trovati in una piantagione sbagliata e il loro aspetto non riconoscibile ha generato sospetti tra la popolazione locale, già in tensione con le autorità. In breve tempo, gli abitanti del luogo li hanno scambiati per criminali armati, dando il via a uno scontro.

L’errore su Google Maps

Il navigatore, strumento utile ma non infallibile, è stato l’origine dell’incidente. Portando i poliziotti in un’altra regione, ha di fatto compromesso l’intera operazione.

I presenti, sospettosi e preoccupati per la sicurezza delle loro famiglie, hanno reagito con forza, convinti di trovarsi di fronte a malviventi.

L’assenza di uniformi della polizia dell’India e l’armamento hanno aggravato la situazione, alimentando il malinteso. La folla, inferocita, ha accerchiato gli agenti, impedendo loro di spiegare l’equivoco. Nonostante il tentativo di mantenere la calma, la situazione è degenerata rapidamente, costringendo i poliziotti a chiamare rinforzi.

Scontro e feriti

Le autorità locali hanno inviato squadre per mediare con la popolazione, ancora diffidente e convinta di avere a che fare con criminali. La tensione ha raggiunto il culmine, causando scontri che hanno portato al ferimento di un agente. Inoltre cinque poliziotti sono stati trattenuti in cella per la notte.

Dopo intense trattative, i locali hanno compreso l’errore e rilasciato gli agenti trattenuti.