Polemiche per le parole del Papa in Belgio: "Brutto quando una donna fa l'uomo". Cosa intendeva Bergoglio

Un intero Ateneo in protesta a causa di una frase pronunciata dal Papa: è ciò che sta accadendo nelle ultime ore, durante la visita del pontefice in Belgio, una delle tappe del suo attuale viaggio apostolico. In visita presso l’Università Cattolica di Lovanio, Papa Francesco avrebbe pronunciato una frase che proprio non è piaciuta agli studenti. È polemica anche sulla posizione di Bergoglio in merito al sacerdozio femminile.

Papa Francesco in Belgio: “Brutto quando la donna vuole fare l’uomo”

“È brutto quando la donna vuole fare l’uomo”: sarebbe questa la frase, pronunciata da Papa Francesco presso l’Università di Lovanio, che ha scatenato l’immediata reazione dell’Ateneo.

Bergoglio è stato chiamato a riflettere sul ruolo della donna nella Chiesa, durante il suo intervento di fronte ad accademici e studenti.

Fonte foto: Getty

Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, lo scorso 25 settembre 2024

In particolare, una giovane studentessa ha notato come la donna sia praticamente invisibile per la Chiesa.

Per riflettere sul gender gap, il pontefice ha ricordato: “La donna, nel popolo di Dio, è figlia, sorella, madre. Come io sono figlio, fratello, padre. Queste sono relazioni, che esprimono il nostro essere a immagine di Dio, uomo e donna, insieme, non separatamente”.

“La Chiesa è donna, non maschio”

Il pontefice ha proseguito il discorso insistendo sul ruolo dell’uomo e della donna: due ruoli reciproci, complementari e differenti, “l’uno per l’altro”.

Ha poi concluso affermando che donna è madre, oltre che “feconda, cura, dedizione vitale”.

Poi, la frase incriminata, che ha lasciato gli studenti abbastanza perplessi, nonostante il Papa abbia anche ribadito che “la Chiesa è donna”.

La posizione sul sacerdozio femminile

La polemica contro la frase pronunciata dal Papa è stata acuita anche a causa di un altro episodio, avvenuto qualche giorno prima.

Durante la sua visita alla sede primaria dell’Università di Lovanio due giorni prima, il rettore aveva cercato di parlare col pontefice in merito al sacerdozio femminile.

La stessa questione è stata sollevata nella seconda sede dell’Ateneo, dove anche la rettrice ha tentato di affrontarla con Papa Francesco. Tuttavia, anche in questa seconda occasione, il pontefice avrebbe evitato la domanda, cambiando argomento.