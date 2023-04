Polemica per la frase di Carlo Calenda su Silvio Berlusconi, rivolta social contro l'ex ministro: "Sciacallo"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Con le sue parole sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, Carlo Calenda fa scoppiare la bufera sui social. Intervistato da Tiziana Panella su La7, il numero uno di Azione ha commentato la notizia della leucemia che ha colpito il Cavaliere, con delle frasi che, secondo l’interpretazione dei detrattori, sembrano voler già superare l’era politica del leader di Forza Italia.

Le parole di Calenda su Berlusconi

Ospite di Tagadà, Calenda ha parlato della patologia riscontrata nel sangue dell’ex premier, riportando la sua esperienza personale legata alla leucemia sofferta dalla moglie.

“Spesso si è parlato del tramonto politico di Berlusconi” è stata la premessa Tiziana Panella, “che cosa significa per la politica italiana tutta ma più in particolare per questo centrodestra, comunque un allontanamento dalla scena di Silvio Berlusconi, indipendentemente dall’esito che ci auguriamo positivo” ha domandato la conduttrice.

“Intanto lo vorrei ribadire con grande chiarezza – ha risposto Calenda – io non ho mai votato Berlusconi, è stato un mio avversario, ma in questo momento dobbiamo fargli tutti non solo gli auguri di stare bene, ma anche di tornare a fare il suo lavoro”.

“Io ho avuto mia moglie malata di leucemia, non cronica, quindi ha fatto il trapianto” ha ricordato l’ex ministro “e i trattamenti della leucemia sono trattamenti molto violenti, che debilitano il fisico, quindi credo che sia in una condizione critica” ha commentato parlando di Berlusconi.

“Prima di tutto il pensiero va a lui e ai suoi familiari – ha detto – in secondo luogo, penso che è la chiusura di fatto della Seconda Repubblica, perché la Seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male” ha aggiunto Calenda.

“Io non ho mai creduto alla successione di Berlusconi – ha spiegato il leader di Azione – nel senso che non ho mai creduto che ci possa essere un altro Berlusconi”.

“Si chiude un pezzo di storia – ha concluso Calenda – è una vita più larga della vita, come dicono gli americani. Nel senso che è un uomo che ha fatto veramente tutto. E io l’ho definito un leone, perché oggettivamente è stato…scusate, è un leone. Detto questo adesso l’unica cosa che bisogna fare è augurargli il meglio”-

La polemica

Commento, quello rilasciato dal leader di Azione sul Cavaliere, che non è piaciuto a diversi utenti sui social, ma non solo: “Tra i tanti messaggi di solidarietà per Berlusconi mi ha colpito questo Calenda – scrive un utente su Twitter – dice: non ho mai creduto alla sua successione. Si chiude un pezzo di storia. Ma la vita è più larga della vita. In sostanza ha detto che è morto”.

“Scopriamo che Calenda gufa da sciacallo perché Berlusconi muoia per dire che con la sua morte finisce la seconda Repubblica così lui si candida ad essere il leader del centro” è il messaggio proveniente da un altro account.

La reazione di Gasparri

La risposta alle parole di Calenda è arrivata però anche dagli ambienti di Forza Italia: “Respingiamo al mittente i commenti inopportuni di Calenda – è stata la reazione del senatore Maurizio Gasparri – che, da politico improvvisato e da eterno figlio di famiglia allevato con dosi massicce di raccomandazioni, non sa né parlare, né tacere”.

Fonte foto: ANSA Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri

“Siamo certi che Silvio Berlusconi darà ancora a lungo un contributo alla politica Italiana – ha replicato – Delle grandi imprese di Berlusconi tutti parlano con attenzione e rispetto. Di Calenda vengono citati soltanto le comparsate nei filmetti dei registi di famiglia e i continui cambi di casacca politica. Studente distratto, non ha imparato, né a casa né a scuola, i principi fondamentali dell’educazione”.