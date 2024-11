"Pogrom contro i tifosi israeliani, caccia all'ebreo": Wilders paragona Amsterdam a Gaza dopo Ajax - Maccabi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Violenti scontri hanno scosso Amsterdam dopo la partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, disputata giovedì 7 novembre. La tensione è esplosa nelle strade adiacenti allo stadio, dove un gruppo di sostenitori pro-Palestina avrebbe aggredito tifosi israeliani, molti dei quali del Maccabi Tel Aviv, in quella che il leader olandese del Partito per la Libertà Geert Wilders ha definito su X “una caccia all’ebreo“. Wilders ha paragonato Amsterdam a Gaza, denunciando la presunta incapacità delle autorità locali di garantire la sicurezza degli israeliani.

Tifosi israeliani aggrediti dopo Ajax – Maccabi

Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, almeno dieci tifosi del Maccabi sono rimasti feriti negli scontri, con decine di arresti effettuati dalla polizia olandese.

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, ha condannato l’accaduto come un “attacco premeditato” e ha ordinato l’invio di due aerei ad Amsterdam per il rientro dei feriti in patria.

Fonte foto: ANSA

La polizia corre in soccorso dei tifosi israeliani aggrediti

Come riporta Ansa, in una conversazione con il premier olandese Dick Schoof, Netanyahu ha ribadito l’importanza di rafforzare la sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi, mentre Schoof ha definito gli atti “inaccettabili” e ha promesso che i colpevoli saranno perseguiti.

L’attacco di Wilders

Le immagini e i video pubblicati online mostrano gruppi di aggressori a volto coperto attaccare i tifosi israeliani in diversi punti della città.

Alcuni testimoni hanno dichiarato al quotidiano Haaretz di essere stati vittime di imboscate mirate, mentre Wilders ha accusato le autorità olandesi di “incapacità” di fronte a una “feccia multiculturale“, invocando misure drastiche per porre fine a questi episodi di violenza.

Wilders ha parlato di “pogrom contro i tifosi israeliani“.

Cos’è un pogrom

Il termine pogrom ha radici nella lingua russa e significa “demolire o distruggere con atti violenti”. Storicamente, veniva usato per descrivere le violenze di massa contro gli ebrei nelle regioni dell’Impero Russo, in particolar modo durante il XIX secolo.

Questi attacchi erano caratterizzati da aggressioni fisiche, uccisioni e saccheggi delle proprietà ebraiche, spesso con la complicità delle autorità locali.

Uno degli episodi più noti è la “Notte dei Cristalli” del 1938, un pogrom orchestrato dal regime nazista contro le comunità ebraiche in Germania e Austria.