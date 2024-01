Poggibonsi (Siena), lieve scossa di terremoto avvertita dai cittadini: nessun danno a cose o persone

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Leggera scossa di terremoto a Poggibonsi, in provincia di Siena. Il lieve sisma, di magnitudo 1.7, è stato registrato nel pomeriggio di domenica 21 gennaio, intorno alle 16.30.

La scossa registrata a Poggibonsi

L’epicentro del terremoto è stato registrato a 4 chilometri dalla cittadina della Val d’Elsa, ad una profondità di 7 chilometri, secondo quanto riporta la Gazzetta di Siena.

Le coordinate geografiche sono: lat. 43.4980, lon. 11.1220.

Fonte foto: iStock L’epicentro del terremoto è stato registrato nei pressi di Poggibonsi, in provincia di Siena

Si è trattata di una scossa di leggera entità, che è stata però avvertita chiaramente dai cittadini.

Al momento non si registrerebbero danni a cose o persone.

Un altro terremoto nei Campi Flegrei

Nella stessa giornata, in mattinata, è stata registrata un’altra scossa nella zona dei Campi Flegrei, avvertita fino a Napoli.

La magnitudo del sisma è stata stimata in 2.6 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano Ingv.

L’epicentro è stato collocato in mare, nella parte sommersa della Caldera dell’area vulcanica.

Le parole del sindaco di Bacoli

Si sono accorti della scossa coloro che vivono nelle zone a ridosso dell’epicentro, tra Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

Il sindaco di Bacoli ha parlato dopo la scossa: “L’abbiamo sentita tutti. Alle ore 10:35 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.6, con epicentro in mare. Tra Bacoli e Pozzuoli. A 3.5 km di profondità. Al largo del porto di Baia, di Marina Grande. Sono in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Regionale”.

“È stata avvertita in tutta la nostra città – ha proseguito il primo cittadino -. Voglio però rassicurarvi. Non registriamo danni a persone e cose. Siamo presenti sul territorio con le pattuglie della Polizia Municipale. Siamo presenti in città con l’Ufficio Tecnico Comunale per monitorare gli edifici pubblici e privati. Continueremo a monitorare.