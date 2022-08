Placido Domingo contestato dall'orchestra all'Arena di Verona: la protesta dei musicisti

Musicisti contro Placido Domingo all’Arena di Verona, dove il 25 e il 26 agosto si sono tenute due serate dirette dal tenore spagnolo e a lui dedicate, con la Verdi Opera Night e la Turandot. L’orchestra, al termine dell’esibizione del 26 agosto, si è resa protagonista di un gesto eclatante.

I dettagli di quanto successo sono spiegati in una nota diffusa dal sindacato Slc Cgil.

La protesta dell’orchestra contro Placido Domingo all’Arena di Verona

Nella nota riportata da ‘SkyTg24’, si legge: “Dopo le deludenti ‘prime’ di Carmen, Aida e di Traviata, il 25 e 26 agosto abbiamo assistito alla débacle totale delle due serate dedicate a Placido Domingo. A dire il vero l’esito delle serate, viste le imbarazzanti prove, era stato previsto e denunciato dagli stessi artisti del coro, professori d’orchestra e tecnici di palcoscenico, che avevano subito capito che Domingo non era all’altezza della sua fama e del compito affidatogli da FAV (Fondazione Arena Verona, ndr)”.

Nel comunicato si legge ancora: “Il risultato delle due serate è stato pessimo e soltanto la professionalità delle maestranze artistiche e tecniche ha permesso che l’evento non si tramutasse in un gigantesco fallimento”.

La nota della Slc Cgil sottolinea che “nella Turandot (opera impervia per qualunque direttore, tanto più se non vengono fatte le dovute prove) tutte le maestranze si sono sentite abbandonate a loro stesse in più di un’occasione, rischiando più volte di andare tutti gambe all’aria. A conferma di ciò, al termine dell’opera c’è stata una protesta dell’orchestra che, consapevole della mediocrità dello spettacolo appena terminato, ha rifiutato di alzarsi in piedi al consueto segno del direttore che li invitava a prendere gli applausi. Molti professori d’orchestra e artisti del coro non hanno dubbi: quella del 26 è stata una delle serate più umilianti per tutto il settore artistico“.

La richiesta alla Fondazione Arena Verona

Dalla Slc Cgil è arrivato anche un appello alla Fondazione Arena Verona affinché sia rivisto il programma 2023 che prevede il Galà Domingo: “Consapevoli che il marketing per un teatro di tale grandezza sia un aspetto di assoluta e vitale importanza, riteniamo che le maestranze artistiche di FAV meritino di poter lavorare in condizioni migliori e di essere guidati da professionalità più idonee per poter dimostrare le reali qualità. Auspichiamo che la direzione artistica della Fondazione ripensi all’organizzazione del Galà Domingo 2023. A nostro avviso sarebbe opportuno annullarlo, ma se pretendere questo è troppo, pensare di organizzarlo come tributo a Domingo, senza che egli ne sia principale protagonista, è una richiesta da prendere in seria considerazione”.

Placido Domingo, durante un recente concerto a Buenos Aires.

Il post social di Placido Domingo

Placido Domingo non ha commentato pubblicamente la protesta dell’orchestra all’Arena di Verona. Nella giornata di sabato 27 agosto, sulla sua pagina ‘Facebook’ ufficiale è apparso un post di ringraziamenti all’Arena di Verona in cui, tra gli altri, sono ringraziati anche l’orchestra, il coro, il ballo e i tecnici della Fondazione Arena Verona.