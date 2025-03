PizzAut svaligiata dai ladri, rubati pc e mance dei ragazzi, Nico Acampora in lacrime: "Siete dei bastardi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un gruppo di ladri ha sfondato l’entrata di PizzAut derubando il primo ristorante gestito da ragazze e ragazzi autistici, a Cassina de’ Pecchi nel Milanese. A denunciare il furto con un video sui social è stato il fondatore Nico Acampora, che con la voce rotta ha mostrato le immagini della porta a vetri distrutta e della cassa scassinata.

Il furto a PizzAut

“Mi hanno svegliato la mattina presto di soprassalto dicendo: ‘Nico corri perché qualcuno stanotte ha sfondato la porta sul retro ed è entrato nel locale'” ha raccontato Acampora evidentemente scosso, mostrando la devastazione nel locale

“Non c’è ritegno, hanno fatto quello che vogliono nel ristorante. Ci sono vetri dappertutto” ha detto ancora il fondatore di PizzaAut riprendendo alcune macchie di sangue sul pavimento accanto a delle banconote, lasciate probabilmente dai ladri.

“Si devono essere fatti male. Mi dispiace che si siano fatti male, ma mi dispiace ancora di più sentirmi così deflorato” ha aggiunto Acampora, in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

“Sangue sul pavimento – ha commentato ancora -, un vetro sfondato, una portata divelta, la cassa buttata all’aria…per rubare poche centinaia di euro. Avete fatto migliaia di euro di danni ma soprattutto avete ferito il nostro cuore. Per me siete dei bastardi…ma forse hanno ragione i ragazzi…speriamo che non vi siate fatti male”.

“Intanto abbiamo pulito il grosso del sangue, per evitare che i ragazzi subissero un impatto troppo forte..“, ha concluso.

Oltre alla cassa e le mance dei lavoratori, i ladri hanno portato via anche due computer e provocato danni per un valore di 7mila euro.

Il legame con Mattarella

Nato nel 2021 per dare opportunità di lavoro alle ragazze e ai ragazzi autistici, il ristorante di PizzAut a Cassina de’ Pecchi fu inaugurato dall’allora presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Nel 2023 la nuova apertura a Monza con il taglio del nastro da parte di Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: il presidente della Repubblica ha mangiato la pizza in una lunga tavolata con i responsabili e i lavoratori dell’onlus, citata anche nel discorso di fine anno.

Fonte foto: ANSA

Sergio Mattarella con Nico Acampora nel ristorante PizzAut

Il Concertozzo con Elio

La realtà di PizzAut è sempre stata promossa da Elio, frontman di Elio e le Storie Tese e papà di un ragazzo autistico, che ha affidato alla onlus la gestione di cibo e bevande del suo Concertozzo, l’evento annuale che unisce musica, inclusione e solidarietà.

Arrivato alla quarta edizione, dopo Bergamo, Carpi e Monza, la manifestazione sarà organizzata nel 2025 a Bassano del Grappa, il 4 e il 5 luglio.

L’appello di Acampora

“Mi state chiedendo un codice Iban per ripagare ai danni fatti” ha detto ancora Acampora rispondendo alle tante manifestazioni di solidarietà ricevute sui social dopo il furto.

“Ma io vi faccio un altra proposta – ha aggiunto – venite a Cassina a mangiare, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro. Preoccupiamoci solo dei ragazzi, solo del loro benessere, venite a fargli due coccole. Facciamoli tornare a quello straordinario diritto che hanno conquistato: il lavoro. Vi vogliamo bene a tutti, un po’ meno a chi è venuto a farci del male. Non lasciateci soli”.