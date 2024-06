Pitone uccide e ingoia una donna in Indonesia, 50enne trovata nello stomaco del serpente ancora vestita

Scomparsa da un giorno, il suo corpo è stato trovato con ancora i vestiti addosso dentro un pitone di circa sei metri. La vicenda arriva dall’Indonesia dove una 50enne è stata uccisa e ingoiata da un serpente della specie del pitone reticolato gigante, uno dei rettili più lunghi del pianeta. Della donna si erano perse le tracce da giovedì, quando diretta al mercato del vicino villaggio di Kalempang, nella provincia di South Sulawesi, era sparita all’improvviso.

La scomparsa

A denunciare la scomparsa della 50enne, madre di quattro figli, era stato il marito. Lanciato l’allarme, sono partite le ricerche nell’area del villaggio dell’Indonesia centrale.

Due giorni dopo un volontario ha trovato il gigantesco pitone disteso nel sottobosco, deformato da quella che da subito è sembrata la sagoma di una persona. La conferma della macabra scoperta è arrivata dopo che il marito 55enne ha tagliato con un macete la pelle del serpente, trovando la moglie.

La scoperta nello stomaco del pitone

Secondo le ricostruzioni della stampa locale, la donna sarebbe stata morsa alla gamba passando per la foresta mentre stava per raggiungere il mercato. Il rettile di circa sei metri l’ha uccisa soffocandola e ingoiata per intero.

A dare la notizia del ritrovamento è stato il capo del villaggio di Kalempang, Suardi Rosi: “Un episodio del genere non era mai avvenuto prima nel nostro villaggio. Abbiamo avvertito tutti di fare attenzione quando camminano nel bosco. Le donne dovrebbero essere accompagnate da qualcuno…” ha spiegato.

“Non mi perdonerò mai di aver lasciato uscire mia moglie da sola” sono state le parole del marito. “Se fossi stato con lei quel giorno, il serpente non avrebbe osato toccarla. Mi dispiace per la sofferenza che ha dovuto sopportare, mi dispiace per la nostra famiglia” ha aggiunto portando via il corpo della moglie per una sepoltura religiosa nel distretto di Pitu Riawa della reggenza di Sidrap, nella provincia di Sulawesi meridionale.

I precedenti

Nonostante la possibilità di essere ingoiati da un pitone rimanga una rarità, la grande popolazione di pitoni reticolati giganti presente in Indonesia fa sì che episodi del genere non siano così insoliti nel Paese.

L’ultimo precedente è stato registrato nel 2022 quando un 54enne fu inghiottito da un esemplare del rettile mentre raccoglieva gomma da una piantagione nella provincia di Jambi.

Nel 2018, una donna di 54 anni era stata trovata morta all’interno di un pitone di sette metri nella città di Muna, nel sud-est del Sulawesi, mentre l’anno precedente, un agricoltore del Sulawesi occidentale è stato divorato da un pitone di quattro metri in una piantagione di olio di palma.