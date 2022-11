Pistola a scuola a Verona: studente porta l'arma in classe e la punta alla schiena di una compagna

Va a scuola con una pistola e la esibisce compiaciuto, poi la punta alla schiena di una compagna di classe. È successo in un istituto superiore di Verona. Il fatto è emerso per via della denuncia di una madre.

Pistola e coltello in classe

Il fatto, già di per sé gravissimo, è accompagnato da un ulteriore contorno. Nella stessa classe un altro ragazzino ha portato un coltello e lo ha esibito davanti ai compagni di classe.

La vicenda è emersa perché una ragazzina a casa si è sfogata con la madre, la quale ha denunciato l’accaduto all’ufficio di presidenza. La preside dell’istituto si è dunque rivolta alle forze dell’ordine.

Il fatto, che vede protagonisti due quattordicenni, è avvenuto due settimane fa ed è stato rivelato da un servizio del TG Rai del Veneto.

Le vicende di questo tipo si stanno moltiplicando. Nella stessa città di Verona a luglio le forze dell’ordine hanno smantellato una baby gang che imperversava per i quartieri della città.

Si stanno mettendo in cantiere delle task force contro il fenomeno. Le squadre saranno composte da un agente delle forze dell’ordine, uno psicologo e un moderatore e saranno incaricate di operare nelle scuole.

Pistola a scuola: a Roma un’arma da soft air

Non è la prima volta che una pistola viene portata in classe. A inizio ottobre in una scuola superiore di Roma un quattordicenne ha portato una pistola in classe e ha minacciato i compagni.

La polizia è arrivata quasi subito ed entrando in classe e perquisendo lo zainetto dell’alunno ha trovato quella che poi si è rivelata essere una pistola da soft air, esatta replica di una pistola vera.

Un’arma, dunque, non capace di uccidere, ma comunque in grado di provocare ferite anche gravi.

Il ragazzino contro il quale è stata puntata la pistola per settimane intere ha smesso di frequentare le lezioni.

Rovigo: pistola a pallini contro la docente

In un Itis di Rovigo a fine ottobre un ragazzo ha portato in classe una pistola ad aria compressa che sparava pallini di gomma e l’ha puntata contro la professoressa.

Come riporta ‘La Voce di Rovigo’, la docente è stata colpita alla testa e a un occhio mentre un altro studente riprendeva la scena per poi postarla sui social.