"Pippo Baudo sta male", ma il conduttore smentisce sulla sua salute: "Non capisco il perché di queste notizie"

“Pippo Baudo sta male, credo”, questa la rivelazione di Pippo Balistreri durante una puntata di ‘Italia Sì’ su Rai 1. Per quella frase pronunciata di fronte a Marco Liorni è partito un passaparola incontrollabile, al punto che il diretto interessato si è trovato costretto a intervenire per smentire le voci sulle sue condizioni di salute.

“Pippo Baudo sta male”, la rivelazione in diretta

Durante la puntata di ‘Italia Sì’ sullo schermo scorrevano le immagini di Pippo Baudo, conduttore per eccellenza del Festival di Sanremo.

Improvvisamente Pippo Balistreri è scoppiato in lacrime e ha rivelato a Marco Liorni: “Mi emoziono perché lui sta male, credo“, ma nonostante il “credo” i rumor si sono rincorsi con tutte le conseguenze che sono tipiche delle dinamiche social.

Fonte foto: ANSA Pippo Baudo sta male? No, lo storico conduttore ha smentito le notizie sulle sue condizioni di salute

La preoccupazione del pubblico per la salute di Pippo Baudo è aumentata al punto che lo stesso iconico conduttore siciliano si è trovato costretto a rompere il silenzio.

La smentita di Pippo Baudo

Raggiunto dai rumor sul suo conto, Pippo Baudo ha contattato la redazione de ‘Il Messaggero’ attraverso la sua assistente Dina Minna e ha fatto chiarezza.

Le sue parole: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene. Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”.

Il motivo di tanta preoccupazione

Pippo Baudo era appena rientrato da un pranzo fuori casa.

Ad alimentare le preoccupazioni sul suo stato di salute, tra le tante voci sul suo conto, è stato il lungo silenzio durante la cinque giorni del Festival di Sanremo 2023, anche se la cantante Giorgia aveva rivelato di essere stata contattata dallo stesso Baudo nei giorni della gara.

Recentemente anche Vittorio Sgarbi si è lasciato scappare una gaffe in diretta televisiva. Durante una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ il critico d’arte aveva detto: “Pippo Baudo è scomparso da poco“.

Katia Ricciarelli, indignata, ha commentato: “Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute”.