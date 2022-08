Piombino, tempesta sulla ruota panoramica: le cabine volano via. Il video impressionante

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana (ma non solo) nelle scorse ore, provocando anche due vittime in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara, ha causato disagi e danni importanti anche a Piombino, in provincia di Livorno.

Il video della ruota panoramica di Piombino in mezzo alla tempesta

In particolare, stanno facendo il giro del web le immagini della ruota panoramica di Piombino in mezzo alla tempesta. Il video, rilanciato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mostra la ruota panoramica girare a grande velocità in balia del vento e le cabine volare via.

Il video, pubblicato su ‘Twitter’ da Eugenio Giani nella giornata di giovedì, presenta la seguente didascalia: “A Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani!”.

A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! pic.twitter.com/sVn9OeOfpM — Eugenio Giani (@EugenioGiani) August 18, 2022

Allerta maltempo estesa in Toscana: la situazione

Come annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Protezione Civile ha esteso il codice giallo per l’allerta maltempo (già attivo nella giornata di giovedì 18 agosto) fino alle ore 20 di venerdì 19 agosto.

La decisione è stata presa alla luce dei forti temporali previsti sulla regione. Nello specifico, per la giornata di venerdì 19 agosto sono attese precipitazioni a carattere più localizzato, con temporali localmente anche forti, più frequenti nella notte e nel pomeriggio. In serata è prevista una lenta attenuazione dei fenomeni. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

La nota del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Nella mattinata di venerdì 19 agosto, Eugenio Giani è tornato a scrivere sui social per aggiornare la popolazione sulla situazione maltempo in Toscana. Queste le sue parole: “Tutta la notte ha proseguito il lavoro del nostro sistema regionale. In questo momento ci sono temporali sparsi sul mare di fronte alla costa, in mattinata dovrebbero entrare e transitare sulle aree interne nel pomeriggio, l’allerta gialla rimane per ora fino alle 20 di oggi. Le riparazioni da parte dell’Enel sono andate avanti tutta la notte e su oltre 27000 mila utenze rimaste senza corrente, ne sono state riattivate 21500 e sta intervendo su quelle che rimangono”.