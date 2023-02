Pioltello, capotreno aggredita da passeggero senza biglietto sorpreso a fumare: i pugni, i calci e la fuga

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

È la mattina di mercoledì 15 febbraio e sul convoglio che da Treviglio porta a Varese tutto si svolge regolarmente. La capotreno, in prossimità della stazione di Pioltello, procede con il controllo dei biglietti e nota che un uomo sta fumando all’interno della carrozza. Scopre che il passeggero è sprovvisto di titolo di viaggio e per questo lo invita a scendere. Questi la colpisce con un pugno in faccia e si dà alla fuga.

Pioltello, capotreno aggredita da passeggero senza biglietto

Come ricostruisce ‘Il Giorno’, l’episodio ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 15 febbraio sul convoglio di Trenord della linea S5, partito da Treviglio e diretto a Varese.

La capotreno, una donna di 37 anni, stava procedendo al controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri. Ad un certo punto ha notato che uno di essi stava fumando all’interno della carrozza, per questo lo ha ripreso per invitarlo a smettere.

Fonte foto: iSTOCK Pioltello. Una capotreno è stata aggredita su un convoglio Trenord da un passeggero sorpreso mentre fumava e sprovvisto di biglietto

Quindi la donna ha chiesto all’uomo di esibire il biglietto, di cui era sprovvisto. Come da regolamento, la capotreno ha chiesto al passeggero di scendere alla prossima stazione, e in tutta risposta ha ricevuto prima una serie di insulti e minacce, poi una scarica di pugni e calci – scrive sempre ‘Il Giorno’ – che l’hanno costretta a trovare riparo all’interno del locomotore.

Secondo ‘Prima la Martesana’, che ha riportato la notizia in prima battuta, l’uomo avrebbe avuto con sé anche un coltello.

Una volta messasi in sicurezza, la 37enne dipendente di Trenord ha chiamato il 112.

Aggressore in fuga

Secondo alcuni testimoni, l’aggressore si sarebbe precipitato giù dal treno proprio alla stazione di Pioltello, dove sarebbe salito a bordo di una bicicletta per poi dileguarsi.

Il tutto sarebbe avvenuto proprio mentre la donna avvertiva il 112. La corsa è stata interrotta e sul posto sono arrivati i carabinieri con un’ambulanza del 118.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde con qualche contusione e un comprensibile stato di choc.

I carabinieri alla ricerca dell’aggressore

In questo momento i militari dell’Arma stanno visionando tutte le immagini dei circuiti di sorveglianza dell’area interessata dall’episodio, comprese quelle di via Alla Stazione.

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, l’aggressore sarebbe un nordafricano. La capotreno, originaria di Fagnano Olona (Varese), sarebbe pronta a sporgere denuncia.

Come per il recente caso avvenuto a Mantova, l’episodio ha risollevato il problema della sicurezza a bordo dei treni.

A tal proposito ‘Il Giorno’ riporta una nota firmata da tutti i sindacati di categoria, che recita quanto segue: “Confidiamo che i nuovi meccanismi previsti dalla recente attivazione del Protocollo sicurezza siano da subito in grado di fornire la relativa assistenza alla lavoratrice vittima dell’aggressione. Crediamo altresì urgente proseguire nel confronto con aziende e istituzioni per lavorare concretamente allo sviluppo rapido di ulteriori misure di prevenzione, necessarie ad arginare il fenomeno”.