Pioggia e grandine a Torino, allerta meteo e bomba d'acqua: auto nel torrente, alberi caduti, strade allagate

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Bomba d’acqua su Torino. Mercoledì 22 maggio il capoluogo del Piemonte è stata colpita da pioggia e grandine, la Protezione civile aveva già lanciato un‘allerta meteo gialla per rischio temporali. La furia del maltempo non ha risparmiato gli alberi, caduti sulle strade allagate. Un‘auto è finita persino in un torrente.

Bomba d’acqua su Torino

Una bomba d’acqua ha colpito la zona sud-est della cintura di Torino, con temporali e grandine.

Tanti i comuni colpiti, oltre a quello capoluogo di regione: Moncalieri, Nichelino, Trofarello, Cambiano, Poirino e Santena.

Acquazzoni violenti hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco, chiamati a liberare cantine e garage allagati, così come le strade su cui sono caduti alcuni alberi.

Problemi in tangenziale con pioggia e grandine

Traffico paralizzato sulla tangenziale, a causa della grandine.

Diverse auto si sono riparate sotto i cavalcavia, aspettando che passi la tempesta.

Un’auto finita in un torrente

Un’auto, secondo quanto riferito da La Stampa, sarebbe finita persino in un torrente lungo la strada provinciale 29, i soccorsi sono allertati in tutta la zona.

L’allarme dell’Arpa, rischio temporali fino a giovedì 23 maggio

L’allerta sul Piemonte è destinata a resistere almeno fino a giovedì 23 maggio, giornata in cui si prevedono piogge più intense e continue.

A riferirlo è l’Arpa, l’Agenzia regionale di Protezione ambientale.

Le condizioni dovrebbero migliorare sono da domenica 26 maggio, con stabilità garantita dalla temporanea rimonta dell’alta pressione.