Pioggia e neve con l'anticiclone scandinavo nelle previsioni meteo: scatta l'allerta in 15 regioni, quali sono

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ancora instabilità. La coda dell’inverno si fa sentire anche a inizio marzo, con pioggia e neve che resistono rinforzate dall’anticiclone scandinavo con 15 regioni in allerta meteo all’inizio della prima settimana del mese. Maltempo al Nord, ma non solo: la situazione peggiorerà anche sul Centro-Sud. Nel weekend la situazione non dovrebbe migliorare. Ecco le previsioni degli esperti.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna e Piemonte

Per lunedì 26 febbraio la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in 2 regioni.

Per rischio idraulico:

Emilia-Romagna: Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

Fonte foto: 123RF

Rischio idrogeologico:

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Allerta meteo gialla in 15 regioni per il maltempo

Poi allerta gialla in 15 regioni.

Per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura orientale

Bassa pianura orientale Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Sardegna: Logudoro

Logudoro Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend. Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 4 marzo

Nord : schiarite sulle Alpi con residue nevicate sui settori occidentali. Ultime piogge in pianura in graduale esaurimento da nord entro il pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15 gradi;

: schiarite sulle Alpi con residue nevicate sui settori occidentali. Ultime piogge in pianura in graduale esaurimento da nord entro il pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15 gradi; Centro: residui piovaschi tra bassa Toscana e Lazio, ancora chiuso su Umbria e Adriatico con pioggia e neve dai 1000/1300m. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi;

residui piovaschi tra bassa Toscana e Lazio, ancora chiuso su Umbria e Adriatico con pioggia e neve dai 1000/1300m. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi; Sud: tempo instabile con piogge e temporali intervallati da poche e brevi schiarite. Neve sulle cime montuose. Temperature in calo, massime tra 12 e 17 gradi.

Martedì 5 marzo

Nord : inizialmente soleggiato ma con instabilità in intensificazione da ovest entro il pomeriggio con rovesci in pianura e neve sulle Alpi dai 1300m. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi;

: inizialmente soleggiato ma con instabilità in intensificazione da ovest entro il pomeriggio con rovesci in pianura e neve sulle Alpi dai 1300m. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi; Centro: ampie schiarite su tutte le regioni, locale variabilità sulle zone interne nel pomeriggio con qualche isolato piovasco. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi;

ampie schiarite su tutte le regioni, locale variabilità sulle zone interne nel pomeriggio con qualche isolato piovasco. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: variabilità con ampie schiarite alternate a qualche isolato piovasco su Appennino e basso Tirreno. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi.

Mercoledì 6 marzo

Nord : tempo instabile un po’ ovunque con rovesci sparsi intervallati da brevi schiarite. Nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000m al mattino. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi;

: tempo instabile un po’ ovunque con rovesci sparsi intervallati da brevi schiarite. Nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000m al mattino. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi; Centro: irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate a brevi piovaschi o temporali. Neve in Appennino dai 1000/1200m. Temperature in calo, massime tra 11 e 14 gradi;

irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate a brevi piovaschi o temporali. Neve in Appennino dai 1000/1200m. Temperature in calo, massime tra 11 e 14 gradi; Sud: variabilità su Campania e Molise con qualche isolato piovasco, prevalentemente soleggiato sulle altre zone. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi.

Giovedì 7 marzo

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali, sereno sulle pianure lombardo piemontesi. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, in Romagna e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali, sereno sulle pianure lombardo piemontesi. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, in Romagna e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane; Centro – Sul tirreno : nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : coperto con pioggia debole sui litorali, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale campana. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia moderata sul Catanese, sereno sul Cagliaritano, coperto con pioggia debole su interne siciliane e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 8 marzo

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite;

coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite; Centro – Sul tirreno : nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite;

– : nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole sul Cagliaritano, coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 9 marzo

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti;

coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, sulle subappenniniche e sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso;

– : Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia debole altrove. : Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, sulle subappenniniche e sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: sereno sul Palermitano, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, coperto con pioggia debole su interne siciliane e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.