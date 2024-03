Pioggia e grandine in settimana secondo le previsioni meteo: torna il maltempo dopo l'assaggio di primavera

Dopo giornate di simil-primavera, sull’Italia torna il maltempo. La settimana inizierà con un peggioramento delle condizioni e un fronte freddo che sarà la coda dell’inverno per l’Europa, ma non per l’Italia, dove le temperature saranno più miti. In sostanza, la Penisola dovrà fare i conti con pioggia, temporali e grandine. Ecco le previsioni meteo degli esperti.

Pioggia, temporali e grandine

L’assaggio di primavera è svanito, anche se per poco.

Una fugace perturbazione riporterà il maltempo sull’Italia, con pioggia, temporali e grandine soprattutto sulle zone adriatiche, anche se ci saranno nuvole e fenomeni isolati anche sulla fascia tirrenica.

Fonte foto: 123RF

Temperature in rialzo

Da metà settimana, probabilmente da giovedì 21 marzo, il nocciolo di aria fredda di matrice artica dovrebbe spostarsi verso Est, dando tregua a un’Italia che dovrebbe essere investita da correnti calde.

Prima del weekend, quindi, gli esperti prevedono tempo stabile e soleggiato, con un aumento delle temperature.

Nel fine-settimana, però, potrebbe esserci il rischio di un nuovo peggioramento, soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend. Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 18 marzo

Nord : aperture sul Piemonte, più chiuso altrove con piogge e locali rovesci, specie tra Emilia e Triveneto. Migliora in serata. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 18 gradi;

: aperture sul Piemonte, più chiuso altrove con piogge e locali rovesci, specie tra Emilia e Triveneto. Migliora in serata. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 18 gradi; Centro: nuvoloso sul versante tirrenico con locali piogge. Peggiora tra pomeriggio e sera su Umbria e Adriatico con rovesci e temporali. Temperature in calo, massime tra 15 e 18 gradi;

nuvoloso sul versante tirrenico con locali piogge. Peggiora tra pomeriggio e sera su Umbria e Adriatico con rovesci e temporali. Temperature in calo, massime tra 15 e 18 gradi; Sud: da poco nuvoloso a nuvoloso con qualche isolata pioggia, temporali in arrivo la notte tra Molise e Puglia. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi.

Martedì 19 marzo

Nord : in prevalenza soleggiato salvo nubi basse, foschie e locali nebbie su Liguria e Val Padana al mattino. Pomeriggio con locali piovaschi sul Nordest. Temperature stabili, massime tra 15 e 18 gradi;

: in prevalenza soleggiato salvo nubi basse, foschie e locali nebbie su Liguria e Val Padana al mattino. Pomeriggio con locali piovaschi sul Nordest. Temperature stabili, massime tra 15 e 18 gradi; Centro: soleggiato sulle regioni tirreniche, nubi sparse lungo l’Adriatico con qualche residuo fenomeno all’alba. Temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi;

soleggiato sulle regioni tirreniche, nubi sparse lungo l’Adriatico con qualche residuo fenomeno all’alba. Temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi; Sud: irregolarmente nuvoloso al mattino con piovaschi e locali temporali in Puglia. Più soleggiato dal pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19 gradi.

Mercoledì 20 marzo

Nord : nuvoloso in Piemonte e sui settori prealpini con qualche sporadica pioggia. Più soleggiato su pianure e litorali salvo foschie e locali nebbie al mattino. Temperature miti, massime tra 17 e 20 gradi;

: nuvoloso in Piemonte e sui settori prealpini con qualche sporadica pioggia. Più soleggiato su pianure e litorali salvo foschie e locali nebbie al mattino. Temperature miti, massime tra 17 e 20 gradi; Centro: prevale il sole con qualche annuvolamento diurno sulle zone interne ma senza fenomeni. Foschie al mattino. Temperature in aumento, massime tra 17 e 21 gradi;

prevale il sole con qualche annuvolamento diurno sulle zone interne ma senza fenomeni. Foschie al mattino. Temperature in aumento, massime tra 17 e 21 gradi; Sud: prevale il sole con qualche annuvolamento diurno tra Calabria e Sicilia orientale ma con scarse piogge. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23 gradi.

Giovedì 21 marzo

Nord – Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite;

nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Centro – Sul tirreno : nuvoloso con locali aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite;

: nuvoloso con locali aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite.

Venerdì 22 marzo

Nord – Al nord ovest: sereno. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove;

sereno. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, sereno sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, sereno sulla dorsale laziale. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia debole sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole sul Catanese e sulla zona etnea, sereno sul Cagliaritano e sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 23 marzo

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia moderata in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta, coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove;

coperto con pioggia moderata in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta, coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. : sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole altrove.