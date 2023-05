Pioggia e frane nel Messinese, cede una strada: comuni isolati per il maltempo, allarme ad Antillo e Furci

Il Messinese è flagellato dal maltempo e le forti piogge hanno causato ingenti danni al territorio, fra crolli, strade impraticabili e intere comunità isolate. Intanto in diverse zone continuano a cadere forti precipitazioni dovute a temporali autorigeneranti.

Danni per il maltempo nel Messinese

È venuto giù un tratto della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita.

La via ricade nel territorio del comune di Gualtieri Sicaminò ed è vitale per collegare il vicino paese di San Pier Niceto alle sue frazioni. Il territorio è abitato e vi sono anche diverse aziende agricole.

Il rischio è che col proseguire delle intense precipitazioni il tratto di strada possa cedere del tutto isolando diversi nuclei familiari.

Comuni flagellati dal maltempo in provincia di Messina

Danni anche nella valle d’Agró. Diversi i comuni colpiti da forti temporali, fra cui Limina, Roccafiorita e Furci.

Isolata la piccola comunità di Antillo, paese di circa 900 abitanti a 500 metri d’altezza, a causa di due frane sulle strade provinciali 15 e 19 nei territori, rispettivamente, di Limina e Casalvecchio.

Sul posto una squadra di operatori sta sgombrando la carreggiata, alla presenza del sindaco Davide Paratore.

Colpita dai danni anche Taormina, celebre località turistica del Messinese. Le recenti piogge hanno fatto saltare alcuni tombini. Segnalati danni sulla strada statale 114 nei pressi di capo Taormina, dove la i vigili urbani e hanno allestito il senso unico alternato. Tombini saltati anche in via Luigi Pirandello e in via Porta Pasquale. Allagata la palestra comunale di via Dietro i Cappuccini.

Qualche tombino saltato anche nel vicino comune di Giardini Naxos, dove però la situazione si sta velocemente normalizzando, tanto che il quotidiano ‘La Sicilia’ riporta già la presenza di alcuni turisti sulla spiaggia. Secondo le previsioni del tempo nubi e rovesci sono previsti fino a mercoledì 5 maggio.

Fonte foto: ANSA

Nella foto d’archivio il disastro causato a Giampilieri, frazione di Messina, dopo la terribile alluvione del 2009.

Parte del territorio messinese è ad alto rischio idrogeologico e viene frequentemente flagellato da temporali. Il 2022 si è chiuso con ingenti danni a 34 comuni a causa dei forti temporali avvenuti fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

In seguito a quegli eventi il governo siciliano ha dichiarato lo stato di crisi regionale che ha sbloccato lo stanziamento di 3,7 milioni di euro per interventi di ripristino e di messa in sicurezza del territorio.

Negli abitanti delle zone colpite è ancora viva la memoria della terribile alluvione del 2009. Alluvione che colpì in particolare il comune di Scaletta Zanclea e diverse frazioni della città di Messina causando la morte di 37 persone e facendo oltre 1.000 sfollati.