Pioggia a Roma con alberi caduti e strade allagate: la bomba d'acqua sorprende residenti e turisti

Roma è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha sorpreso residenti e turisti, causando disagi in diverse zone della Capitale. Il temporale, avvenuto il 3 settembre, è stato caratterizzato da una pioggia intensa e improvvisa, accompagnata da forti raffiche di vento, che ha messo a dura prova la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Le conseguenze della bomba d’acqua si sono fatte sentire soprattutto nel quadrante nord-ovest della città, con numerose segnalazioni di alberi caduti e allagamenti.

Bomba d’acqua su Roma

Nonostante le previsioni meteo avessero anticipato la possibilità di un temporale, la violenza della pioggia ha sorpreso i romani.

In poche ore, alcune aree della città sono state trasformate in veri e propri fiumi. In via del Crocifisso, nei pressi del Vaticano, l’acqua ha raggiunto l’altezza delle portiere delle auto, rendendo difficoltoso il transito e causando ingenti disagi.

Situazioni simili sono state riportate in altre zone della città, come via Aurelia, dove le strade sono diventate impraticabili a causa del rapido accumulo di acqua.

Il meteo

Il maltempo che ha colpito Roma è stato il risultato di un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche.

Dopo giorni di temperature elevate, con picchi oltre i 30 gradi, il 3 settembre ha visto un brusco calo delle temperature, scese a 24 gradi e l’arrivo di un temporale improvviso.

La Protezione Civile aveva già emesso un’allerta meteo gialla per la giornata, avvisando della possibilità di precipitazioni isolate e temporali brevi ma intensi. Nonostante l’avviso, l’intensità del nubifragio ha superato le aspettative, provocando danni diffusi.

I danni registrati

Le conseguenze della bomba d’acqua sono state significative. Le zone di Prati e del Vaticano sono state tra le più colpite, con numerose segnalazioni di rami caduti e alberi pericolanti che hanno richiesto l’intervento della Polizia locale e del Servizio giardini.

In via Santa Maria di Galeria e via di Valle Aurelia, alberi abbattuti hanno causato ulteriori disagi, bloccando temporaneamente il traffico. Allagamenti sono stati segnalati in diverse altre aree della città, tra cui la Pineta Sacchetti e Tor Bella Monaca, dove i residenti hanno faticato a uscire di casa a causa dell’acqua alta. Anche il centro storico non è stato risparmiato, con strade inondate e veicoli bloccati.

Questa ondata di maltempo al centro, seppur breve, ha lasciato dietro di sé una scia di danni e disagi. Ora la pioggia si è spostata nelle zone a Est, per una nuova conta dei danni.