Inondazione all'aeroporto internazionale di Dubai, piogge torrenziali negli Emirati Arabi Uniti: il video

Un disastro. Dal 1949 a oggi gli Emirati Arabi Uniti non hanno mai registrato piogge torrenziali come quelle che si sono abbattute su Dubai, causando un’alluvione nel deserto e allagando importanti infrastrutture con fiumi d’acqua, da porzioni di autostrade all’aeroporto internazionale.

Piogge torrenziali record, mai così tante a Dubai

Come riferito dall’agenzia di stampa statale Wam, “l’evento meteorologico storico” ha superato qualsiasi fenomeno analogo “documentata dall’inizio della raccolta dei dati nel 1949” negli Emirati Arabi Uniti.

Le piogge torrenziali sono iniziate la sera di lunedì 15 aprile e già martedì 16 aprile si registravano oltre 142 millimetri caduti nell’arco di 24 ore, quando in media se ne registrano 94,7 in un anno, riporta LaPresse.

Fonte foto: Getty Piogge torrenziali a Dubai

Allagato l’aeroporto, invaso da fiumi d’acqua

Disagi enormi all’aeroporto di Dubai, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali e snodo cruciale per la compagnia Emirates.

La sera di martedì 16 aprile sono stati momentaneamente bloccati gli arrivi. Mercoledì 17 aprile, invece, l’aeroporto ha comunicato che l’inondazione ha lasciato “opzioni di trasporto limitate” e ha influito sui voli, in quanto gli equipaggi degli aerei non potevano raggiungere l’aeroporto: “La ripresa richiederà un po’ di tempo. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre affrontiamo queste sfide”, ha scritto sulla pagina ufficiale di X. È stato sconsigliato di presentarsi in aeroporto “se non assolutamente necessario. I voli continuano a subire ritardi e deviazioni. Controllate lo stato del vostro volo direttamente con la compagnia aerea. Stiamo lavorando duramente per ripristinare le operazioni il più rapidamente possibile in condizioni molto difficili”.

Fulmini sfiorano la punta del Burj Khalifa, alluvione nel deserto

Martedì 15 aprile, inoltre, i fulmini hanno sfiorato di tanto in tanto la punta del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo.

Anche la metropolitana ha subìto interruzioni per via delle stazioni allagate.

Porzioni di autostrada risultano impraticabili: le piogge sono insolite negli Emirati Arabi Uniti, letto di terra arida della penisola arabica, ma si verificano periodicamente durante i mesi invernali più freddi: molte strade e altre aree non hanno un sistema di drenaggio.

Le scuole sono rimaste in gran parte chiuse e dipendenti statali hanno lavorato da remoto.

A Ras al-Khaimah, l’emirato più a Nord del Paese, la polizia ha dichiarato che un uomo di 70 anni è morto quando il suo veicolo è stato travolto dall’acqua.

La pioggia è caduta anche in Bahrain, Qatar e Arabia Saudita.

In Oman almeno 18 persone sono morte, tra cui una decina di scolari travolti a bordo di un veicolo travolto.

I video da Dubai