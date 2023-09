Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dopo le polemiche esplose per il suo ritorno in Rai e sulla vicinanza a Fratelli d’Italia, Pino Insegno rompe il silenzio e dice la sua sul polverone alzatosi contro di lui e viale Mazzini. Parole, quelle del conduttore che tornerà sui canali della tv di Stato con “Mercante in fiera” e “L’Eredità”, che puntano a chiudere ogni discussione una volta e per tutte.

La risposta alle polemiche

A rispondere alle polemiche ci ha pensato lo stesso Pino Insegno in occasione della presentazione dell’offerta autunnale nel day time illustrata dal direttore intrattenimento day time Rai Angelo Mellone.

Il conduttore, infatti, ha sottolineato: “Sono otto mesi che leggo di me senza che io parli, sono felice finalmente di farlo. Vengo da un’esperienza importante nel game, con Reazione a catena e il Mercante in fiera, dove ho imparato a condurre. Ho dovuto spesso combattere, ho portato il mio essere attore, doppiatore, artista comico, presentatore”.

“Ci devono accettare”

Parole, quelle di Insegno, che sono anche andate a toccare il tema delle critiche sul suo ritorno in Rai, fortemente voluto da Meloni. Tra di due, infatti, c’è stima, ma la posizione politica del conduttore sembra non andare a genio a molti telespettatori e non solo.

In occasione della presentazione dell’offerta autunnale, Insegno ha voluto dribblare e chiudere una volta per tutte la questione sulle polemiche con una battuta: “Viviamo in una società multilaziale, ci devono accettare“.

Come saranno i programmi “alla Insegno”

Il grande ritorno di Pino Insegno sulla Rai è fissato per il 25 settembre, quando su Rai2 debutterà col “Mercante in fiera” in access prime time, mentre da gennaio tornerà con “L’Eredità” in sostituzione di Insinna. Ma come saranno i programmi pensati dal conduttore?

“Vivrò questo ritorno come la prima volta, con la voglia di confrontarsi con me stesso. Sono due sfide diverse che mi appassionano” ha raccontato Insegno.

Sulla tipologia di programma ha aggiunto: “Il Mercante in fiera sarà leggero ma non superficiale, in quella fascia sarà un’alternativa giovane, mainstream, pop che può riavvicinare sia i bambini di Rai yoyo che i ragazzi attaccati al cellulare. L’Eredità è tradizione Rai, che ricevo dal bravo Insinna. Ci saranno anche dei nuovi giochi più adatti al mio modo di condurre, ma al centro ci sarà sempre il concorrente”.