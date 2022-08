Pinarella di Cervia, altra strage sulla strada: morti e feriti, tre mezzi coinvolti

Ennesima strage stradale in Italia. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto, a Pinarella di Cervia, in via Bollana, all’incorcio con via Garaffona, si è verificato un tragico incidente che ha restituito un bilancio drammatico: tre morti e tre feriti.

Tre mezzi coinvolti

Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: una Fiat Panda, uno scooterone e una Mercedes A180. Mancavano pochi minuti all’una di notte quando si è consumato l’impatto tra i mezzi, avvenuto per cause ancora da accertare. Quel che invece è certo è che l’urto è stato devastante.

Morte due donne a bordo della Panda

La Panda si è ribaltata. A bordo c’erano tre donne. Due, di 62 e 52 anni, sono decedute sul colpo mentre la terza è stata ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.

Fonte foto: ANSA

Deceduto anche il guidatore dello scooterone

Morto anche il guidatore dello scooter, un uomo di 39 anni. Ferite le due donne che erano a bordo della Mercedes. Anche loro, come la persona sopravvissuta sulla Panda, sono state portate al Bufalini e sono gravi: i tre feriti hanno 24, 25 e 55 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Cervia, che ha svolto i rilievi e ora dovrà chiarire i motivi e la dinamica del dramma.