Pilota di 18 anni morto in un incidente a Spa in Belgio: Dilano Van 'T Hoff ennesima vittima del circuito

Un drammatico episodio ha scosso il circuito di Spa-Francorchamps sabato 1 luglio. Dilano Van’T Hoff, giovane pilota di soli 18 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente durante una gara di Formula Regional European Championship. Questo tragico evento si è verificato sulle in concomitanza con il weekend della prestigiosa 24h di Spa del GT World Challenge Europe.

Le condizioni meteo avverse

Le condizioni meteorologiche in Belgio non erano favorevoli durante la mattinata di sabato 1 luglio, con la pioggia che ha caratterizzato l’intera giornata.

Durante la Gara 2, dedicata ai giovani talenti della monoposto, si è reso necessario l’intervento della Safety Car a causa di un incidente. Dopo questa interruzione, la Direzione Gara ha dato il via libera per gli ultimi due minuti di battaglie.

Il circuito di Spa in Belgio è stato spesso teatro in passato di incidenti mortali

Il doppio impatto

Proprio in quel momento, all’interno della nebbia d’acqua che avvolgeva il circuito, Tim Traminitz ha perso il controllo della sua vettura, impattando sul lato sinistro della pista. Tuttavia, dietro di lui si è verificato un episodio ancora più tragico.

Nel traffico, Van’T Hoff è entrato in collisione con un avversario, rimanendo bloccato in modo perpendicolare all’ingresso della rettilinea del “Kemmel”.

Il pilota Adam Fitzgerald, che sopraggiungeva senza poter fare nulla per evitare l’impatto, ha colpito in pieno il lato della vettura di Van’T Hoff.

Come l’incidente del 2019

Questa dinamica ricorda purtroppo il tragico incidente che costò la vita ad Antoine Hubert nel 2019, avvenuto solo pochi metri più indietro in circostanze molto simili.

Van’T Hoff è stato trovato incosciente all’interno della sua vettura e trasportato immediatamente al centro medico. La bandiera rossa è stata subito esposta, interrompendo la gara.

La corsa in ospedale

Nonostante il rapido trasferimento in ospedale, il giovane pilota olandese non è sopravvissuto. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intero paddock.

Un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita mentre viveva la sua passione per il motociclismo e inseguiva un sogno. In segno di rispetto per il giovane pilota scomparso, un minuto di raccoglimento verrà osservato all’inizio della 24h di Spa.

L’annuncio della morte

“Il Formula Regional European Championship by Alpine annuncia con grande tristezza la morte del pilota Dilano Van ‘T Hoff del team MP Motorsport. L’incidente è avvenuto durante la gara 2 a Spa-Francorchamps”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici. Il Royal Automobile Club del Belgio, il Circuito di Spa-Francorchamps e il Gruppo SRO Motorsports si uniscono ad Alpine e all’ACI nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, al team e agli amici del pilota”.

Le tragedie in pista

La morte di Dilano Van ‘T Hoff segna l’ennesima giornata nera per il settore motosportivo, con l’ennesima tragedia. Nello scorso mese di aprile, un incidente drammatico ha coinvolto quattro moto al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità.

Durante il primo giro del Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000, ha perso la vita Fabrizio Giraudo, un pilota di 46 anni.

Pochi giorni prima, invece, durante la quarta tappa del Campionato del Mondo WRC in Croazia, il pilota della Hyundai, Craig Breen, di 33 anni, ha perso la vita in un altro tragico incidente, mentre il suo navigatore, James Fulton, è rimasto fortunatamente illeso.